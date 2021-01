Le développeur indépendant AnvilBird Interactive s’est associé au célèbre éditeur Ratalaika Games pour apporter le premier travail de ce qui précède à l’eShop de la console Joy-Con; il s’agit de Balancelot, un jeu de plates-formes basées sur le mouvement inertiel et maintenez l’équilibre basé sur une physique particulière, comme si notre personnage était une poupée de chiffon complète, ce qui nous amène à aiguiser nos compétences et nos réflexes à des niveaux insoupçonnés pour terminer chaque phase plus ou moins gracieusement. Ce titre, plein d’humour (de son propre titre, un jeu de mots entre Lancelot et Balance beaucoup) et satire basé sur la coutume médiévale de la joute – cette scène que tout le monde connaît depuis les films, où deux chevaliers armés à cheval et prêts à lancer, ils se lancent l’un contre l’autre dans un tournoi pour gagner les faveurs du roi de service ou faire valoir ses droits – il est prévu de débarquer demain dans l’eShop Nintendo Switch 22 janvierAlors préparez vos plus beaux habits, ce tournoi singulier est sur le point de commencer!

Bande-annonce de Balancelot (Nintendo Switch)

Un pauvre écuyer rêve de participer et de surmonter le tournoi de joutes du royaume. Cependant, en raison de sa pauvreté, il ne peut pas se permettre un cheval bien que son monocycle semble être suffisant. Alors le voyage épique peut commencer! Utilisez votre contrôleur ou votre clavier pour faire basculer le monocycle bâclé mais entièrement fonctionnel. Poussez des monstres mythologiques menaçants avec votre lance acérée alors qu’ils se frayent un chemin vers la gloire. Grimper sur des ennemis morts avec votre monocycle pourrait être la dernière chose que vous faites. Écrasez vos ennemis, pédalez vers eux tout en écoutant le hurlement de votre roue! fonctionnalités Voir également Survivez et passez à travers 20 niveaux difficiles. Détendez-vous ou détendez-vous dans les paysages médiévaux changeants. Des prairies hantées aux donjons sombres. Rencontrez et combattez des monstres mythiques du passé où les essais de monocycle sont poussés à l’extrême et où les lances sont tranchantes comme les farces de Monty Python. Restez à jour sur cette histoire compliquée avec de merveilleuses scènes de jeu. Surtout, préparez-vous à vous balancer !!

La source

en relation