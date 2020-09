Ils disent qu’il n’y a rien d’écrit sur les goûts, une phrase que l’on peut bien sûr aussi appliquer aux jeux vidéo. Ces dernières années, nous avons trouvé des titres au moins singuliers et qui s’adressent à tous les genres. Ce sont les soi-disant «simulateurs» qui ont gagné en popularité. Le slogan « Simulator » suffit pour que des noms comme Simulateur de chèvre ou même Cat Simulator, parmi tant d’autres.

Ce sur quoi personne ne comptait en 2020 est de trouver un simulateur Balconing. Oui, vous avez bien lu, la tristement célèbre pratique menée par des jeunes en vacances est devenue un jeu vidéo, avec son propre simulateur via Steam. Développé par Fancy + Punk, dans le travail, nous devons sauter du haut d’un bâtiment et tomber dans la piscine.

Simulateur de balcons | Fantaisie + Punk

«Pensez-vous que vous pouvez accéder à cette piscine si vous sautez de votre appartement confortable? Balconing Simulator vous offre cette expérience enrichissante avec pratiquement aucun risque pour votre intégrité et qui comprend: étapes parfaites, décisions stupides, boissons de fin de soirée et tout le plaisir du moment à partir d’un format cinématographique », lit-on la description du produit sur Steam.

Le prix du jeu vidéo n’est que de 3,99 euros, un coût plus qu’abordable pour un produit avec lequel passer un bon moment. En plus de sauter du balcon, dans Balconing Simulator 2020 il faut se déplacer dans l’appartement, avec beaucoup de difficulté et du mieux que nous pouvons, pour atteindre le point de saut. De là, il ne restera plus qu’à avoir bien calculé la distance et bien sûr le saut.