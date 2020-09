L’histoire se sentira plus vivante, mais aussi plus proche des créateurs de contenu.

Ça ne fait pas de doute que Studios Larian met toute la viande à la broche pour le lancement de Baldur’s Gate 3: nous parlons, après tout, de la combinaison d’une série très aimée et d’une équipe très respectée pour leur travail sur Divinity: Original Sin et sa suite. Accompagnant ce titre de rôle prometteur, nous trouvons également des ambitions techniques à la hauteur. Nous avons déjà vu dans différentes émissions comment le studio belge a modélisé les graphismes et la caméra pour façonner une expérience plus immersive.

Mais dans la dernière mise à jour de développement partagée via Youtube, Sven Vincke et ses talents ont couvert des aspects liés à la multijoueur et les libertés qui attendent chaque participant. Il semble que ce soit une bonne nouvelle à ce sujet: options de dialogue à notre disposition s’éloignera des réponses génériques que nous avons vues dans les jeux récents de l’entreprise, et événements cinématographiques directement dans le jeu. Une dynamique que vous attendez normalement des jeux linéaires, mais que Larian a obtenue grâce à une combinaison de capture de mouvement et d’animations précalculées.

Les options de dialogue déclencheront des événements cinématiques L’idée est que cela ne sert pas seulement le joueur lui-même, mais offre également de nouvelles possibilités de diffusion: à travers un extension de contraction, les téléspectateurs pourront voter directement dans le chat pour les options qui s’affichent à l’écran, et voir les résultats en temps réel. En fin de compte, le joueur qui partage son jeu a la liberté de tenir compte de ces votes ou non, mais bien sûr cela ouvre la possibilité d’établir de nouveaux frais et même par intérim ‘Dungeon Master’ pour les autres fans qui n’ont même pas le jeu.

Comme nous le savions déjà, Baldur’s Gate 3 sortira sur PC via Steam et sur Stadia le 30 septembre. Il le fera en accès anticipé et au prix fort, une décision choquante que ses managers adoucissent en recommandant aux joueurs de ne pas être pressés de se lancer. À la fin du mois, nous aurons environ 25 heures de contenu, qui seront considérablement élargies au fil du temps. Il a été révélé aussi, l’art clé du jeu que nous verrons peut-être dans sa couverture et ses images promotionnelles.

En savoir plus: Baldur’s Gate 3 et Larian Studios.

