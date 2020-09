Jeux de fantaisie Donjons et Dragons Ils sont l’une des grandes références pour les joueurs qui aiment le genre du jeu de rôle. C’est précisément cette prémisse sur laquelle il se fonde Baldur’s Gate 3, le nouvel opus de Larian Studios qui mêle parfaitement les règles de Dungeons and Dragons Fifth Edition et l’univers des Forgotten Realms.

Après son apparition stellaire lors de l’E3 2019, de nombreux joueurs attendent d’en apprendre un peu plus en profondeur sur toutes les nouveautés à venir, et récemment les développeurs ont révélé l’intégration de Tic et Youtube pour les versions PC et Stadia.

Baldur’s Gate 3 | Studios Larian

Les développeurs de Baldur’s Gate III, ont annoncé que Les téléspectateurs Twitch et YouTube pourront guider les streamers tout au long de leur voyage grâce à une fonction qui permettra à ces choisissez parmi les options de dialogue du jeu. Larian Studios a expliqué que c’est une opportunité parfaite pour les streamers de devenir le « Dungeon Master » et pour les fans de dicter le déroulement de l’aventure à travers les options offertes par le nouveau jeu vidéo de la franchise.

Bref, les streamers qui choisissent de diffuser Baldur’s Gate 3 sur leurs chaînes officielles auront la possibilité de faire des téléspectateurs les véritables stars de l’aventure. Les téléspectateurs pourront voter parmi la grande variété d’options de dialogue que les conversations auront, et le streamer en question verra le pourcentage de chacun d’eux pour sélectionner et continuer l’histoire avec l’option la plus votée.