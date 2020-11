Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 19/11/2020 12h19

Bien que Force de saut Ce n’était pas le jeu auquel les fans d’anime s’attendaient, personne ne peut nier que ce titre a un excellent service de fans. Maintenant, après un peu de confusion, Bandai Namco a confirmé que Giorno Giovanna de Jojo’s Bizarre Adventure et Yoruichi Shihouin de Bleach seront les deux derniers personnages du deuxième forfait saison.

Cette information n’a pas été révélée avec une bande-annonce, mais la société japonaise a confirmé l’existence de ces personnages dans un message, où Ils s’excusent d’avoir publié Giorno et Yoruichi à l’avance uniquement auprès d’un public sélectionné. Voici ce que Bandai Namco a commenté:

«En raison d’une confusion, certains personnages encore ‘en développement’ ont été libérés pour un petit nombre de joueurs de Jump Force (ce problème est maintenant résolu). De plus, les joueurs qui ont reçu la mise à jour du «travail en cours» ont partagé des informations sur les personnages non annoncés via les plateformes de médias sociaux. “

En raison d’une confusion technique mineure, nous avons confirmé que certaines mises à jour de «travail en cours» ont été temporairement publiées pour un petit nombre de joueurs de JUMP FORCE. Le problème a été résolu. Veuillez consulter la pièce jointe pour plus de détails. pic.twitter.com/yrXrNTFDBi – Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) 18 novembre 2020

De la même manière, il a été mentionné que ces personnages sont toujours en développement, donc les versions finales de Giorno et Yoruichi seront différentes de celles qui sont sorties par accident. Pour le moment, on ne sait pas exactement quand les personnages seront disponibles, mais Bandai Namco a mentionné qu’ils auront bientôt plus de nouvelles sur Jump Force.

En parlant d’anime, le deuxième DLC pour Dragon Ball Z: Kakarot est maintenant disponible. De même, le manga Dragon Ball Super commencera une nouvelle histoire l’année prochaine.

Via: Bandai Namco

