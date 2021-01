Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La fin de l’année a été le moment idéal pour de nombreux développeurs pour révéler les projets qu’ils ont pour leurs franchises. La nouvelle n’arrête pas d’arriver et Bandai Namco n’est pas en reste dans ce type de célébrations, mais l’un de ses créatifs les plus importants a anticipé que l’entreprise travaille sur le projet le plus cher et sûrement le plus important de son histoire.

Dans la récente émission Piro Live!, Dont le présentateur était Hiroshi Matsuyama, responsable du studio CyberConnect2 (via Gematsu), certains développeurs de studios japonais étaient présents pour fêter le Nouvel An et parmi eux, Katsuhiro Harada, producteur et responsable de l’IP de Bandai se démarquait. Namco.

La chose la plus importante à propos de cette réunion est que le manager a révélé quelque chose de très intéressant pour les adeptes du travail de cette entreprise japonaise, puisqu’il a rapporté que Bandai Namco travaille sur le projet le plus ambitieux de l’entreprise, puisqu’il a spécifiquement mentionné que c’était le plus cher. tout au long de son histoire.

Bandai Namco mise beaucoup sur son nouveau projet secret

Bandai Namco semble avoir une grande confiance dans le projet car il lui a donné son feu vert, même si ses coûts de production étaient très élevés. Cependant, apparemment, nous devrons attendre longtemps, car en raison des complications de la pandémie, le développement n’a pas commencé comme il se doit, mais la bonne chose est qu’il a déjà l’approbation de Bandai Namco.

«Eh bien, honnêtement, je pense que cela pourrait être le projet de développement le plus coûteux de l’histoire de Bandai Namco. Je pense que c’est incroyable que les supérieurs aient approuvé cela. Eh bien, l’approbation est passée, c’est juste qu’en raison du coronavirus nous n’avons pas pu démarrer correctement le projet », a déclaré Harada.

Cela devrait certainement élever les attentes des fans vers le ciel, car cette société est présente dans l’industrie depuis longtemps. Le peu que l’on sait sur le projet est que Harada serait impliqué, car il est en charge de la gestion de la propriété intellectuelle de Bandai Namco, mais on ne sait pas s’il aura plus de responsabilités dans le développement.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Katsuhiro Harada a envisagé d’ouvrir une chaîne Twitch après la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Il faudra attendre pour en savoir plus sur ce projet coûteux

On ne sait pas s’il s’agira d’un nouveau jeu de combat, mais apparemment il pourrait s’agir d’un jeu d’un autre genre à en juger par les commentaires de Harada: «Je développe d’autres choses que des jeux de combat. Je ne pense pas faire de jeux de combat autres que TEKKEN. Mais je ne dirai pas quel est ce projet pour le moment ».

Pour le moment, nous ne pouvons que spéculer sur ce projet mystérieux et il semble que nous le ferons pendant longtemps. Bandai Namco développe une grande variété de jeux, allant de ses propres franchises (Soul Calibur et TEKKEN) à des licences, comme Naruto et Dragon Ball et même des projets dans lesquels il agit en tant que distributeur comme les titres FromSoftware (Dark Souls et ELDEN RING), il est donc difficile de deviner ce que sera son nouveau jeu. Quelque chose d’intéressant est que le jeu TEKKEN × Street Fighter est toujours en attente, le croisement des deux franchises qui serait supporté par Bandai Namco, mais il ne s’est jamais matérialisé, donc, compte tenu de la taille des 2 IP, le les fans ne devraient pas perdre espoir que ce projet est ce jeu. Ce qui est clair, c’est que ce jeu devrait arriver dans la dernière étape du cycle de vie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S.

Que pensez-vous des déclarations de Harada? À quel type de jeu pensez-vous que le développeur fait référence? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que Bandai Namco travaille non seulement sur des projets à grande échelle, mais développe également une grande variété de jeux, comme Scarlet Nexus, qui aura le talent des responsables de la série Tales of, ou des titres plus petits, comme LITTLE NIGHTMARES II , après le succès de la livraison d’origine. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Katsuhiro Harada et Bandai Namco en cliquant sur leurs noms respectifs.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source