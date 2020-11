L’une des créatures qui font partie de Épée et bouclier Pokémon est Zarude, qui aura un rôle important dans le prochain film d’animation qui sortira le 25 décembre 2020 dans les salles japonaises (il faut se rappeler que dans le pays du soleil levant ce n’est pas une date importante, car c’est sur notre territoire). Ainsi, dans le long métrage, cette créature apparaîtra avec un comment il va porter une cape celebi et, comme révélé dans un nouvelle remorque japonaise, ce héros coiffé sera également disponible dans les jeux. C’est un bon papa!

Zarude arrivera également sous la forme de son père dans Pokémon Sword and Shield

Les joueurs japonais qui vont au cinéma pour voir le prochain film peuvent obtenir “Dad Zarude” (“Zarude Dad” en espagnol) dans Pokémon Sword and Shield. Ainsi, cette forme de créature passera par défaut au niveau 70 et aura des attaques telles que Jungle Race ou Energibola; et il sera même équipé d’un objet qui nous rappellera un foulard. De plus, comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, la principale différence dans sa conception est qu’elle a la cape Celebi nouée autour du cou. C’est une incitation à aller voir Pokémon Coco au pays du soleil levant!

De cette façon, les joueurs occidentaux ne peuvent qu’attendre de savoir enfin si Zarude atteindra nos copies de Pokémon Sword and Shield, mais on sait déjà que lorsque la rivière sonne, l’eau porte, et depuis son arrivée a déjà été confirmée trois pays de la zone euro, il n’est pas étonnant qu’il finisse aussi par atteindre le reste, tôt ou tard. Et vous, voulez-vous mettre la main sur cette créature qui se transforme en un grand père dans le prochain film qui sortira? Les apparences sont trompeuses!

