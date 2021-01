Si les deux minutes qui ont été montrées l’autre jour de Bowser’s Fury, le contenu bonus de Super Mario 3D World sur Nintendo Switch, vous le saviez petit à petit, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, prenez de l’eau à boire et préparez-vous à regarder la nouvelle bande-annonce de Nintendo qui vient de passer en revue toutes les fonctionnalités du jeu Wii U original, les nouvelles exclusives de cette version et de nouveaux détails sur Bowser’s Fury.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: mode photo, multijoueur et fonction amiibo

Au-delà d’entrer dans les détails de tous les éléments et power-ups dans Super Mario 3D World, concentrons-nous sur les nouveautés. Nous savions déjà que cette fois le jeu sera un peu plus rapide et on pourra jouer avec des amis en mode fou et en ligne, donc la première nouveauté discutée dans la vidéo est l’inclusion d’un mode photo, qui n’était pas dans l’original. Comme dans Mario Odyssey on peut mettre des filtres, jouer avec l’angle et le zoom de la caméra et mettre les timbres que nous parcourons la scène. Pensiez-vous qu’avec la disparition de Miiverse, ils ne seraient plus utilisés?

Et comme pour Bowser Fury et nous avons découvert que cette grande scène pleine d’îles s’appelle “Sea of ​​Claws”. L’objectif de ce nouveau mode de jeu est de faire équipe avec Bowsy pour rassembler des Feline Suns dispersés dans toute la zone pour calmer Bowser, qui a un peu perdu ses papiers et est super furieux. Ce qui pouvait être intuitif dans la bande-annonce précédente vient d’être confirmé avec cette vidéo: nous pouvons jouer à deux joueurs conduire un chez le plombier et un à Bowsy. Ce qui peut surprendre plus d’un d’entre nous, c’est que Les attaques furieuses de Bowser seront périodiques et se répéteront de temps en temps. Pendant les attaques, nous devons être attentifs aux pointes qui tombent du ciel, au souffle de Bowser et aux autres attaques que le colossal Koopa va nous lancer. Une fois le danger passé, nous pouvons continuer à explorer les îles à l’arrière de Plessie et quand nous avons assez de Cat Suns, récupérez la Giga Bell et affrontez Giga Mario Felino contre Angry Bowser.

La dernière chose que nous avons apprise aujourd’hui est que l’amiibo Mario Felino transformera le plombier en sa version invincible de chat albinos, tandis que l’amiibo Peach Feline nous donne une mise sous tension aléatoire. Mais hier, nous avons également découvert que les amiibo Bowser et Bowsy allaient avoir une nouvelle édition car ils étaient compatibles avec Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Eh bien, utiliser l’amiibo King Koopa, c’est comme appeler le mauvais temps, car cela rendra Bowser Furious pour le moment. Vouliez-vous un mode difficile? Gardez l’amiibo à portée de main en permanence. Au contraire, ce que Bowsy fera, c’est nous aider en provoquant une grande onde de choc qui assommera les ennemis et activera les blocs à proximité.

Ces nouvelles justifient-elles l’achat du jeu si vous y avez déjà joué sur Wii U? Eh bien, cela dépend de chaque personne. Ce que je peux vous dire, c’est que si vous l’avez sauté sur Wii U, vous allez passer un bon moment à découvrir Super Mario 3D World + Bowser Fury.

