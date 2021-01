C’est la remasterisation de l’aventure conçue par l’un des créateurs de The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Quelques mois après sa sortie sur PC, Xbox One et PS4, la remasterisation des Royaumes d’Amalur, dont on se souvient depuis longtemps, vient de confirmer sa sortie le Commutateur Nintendo, où cette aventure d’action et de rôle sera mise en vente en mars prochain. L’annonce est accompagnée d’une bande-annonce qui montre tout ce que Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning propose, ce qui, sans aucun doute, le passage au format portable peut être formidable.

Avec une histoire écrite par RA Salvatore, dessins de l’auteur de Spawn, Todd McFarlane, et avec Elder Scrolls IV: Oblivion lead designer en charge de l’aventure, le vétéran Ken Rolston, Kingdoms of Amalur sortira sur Nintendo Switch sur 16 mars. Qu’est-ce qui rend ce titre si apprécié des fans d’action et de jeux de rôle? Situé dans un monde fantastique au bord du chaos en raison d’une guerre sans fin, le jeu vidéo de l’équipe disparue de 38 studios et grands jeux énormes nous propose d’affronter des ennemis redoutables en profitant des capacités uniques de trois classes de personnages unique: guerrier, sorcier et voleur.

Dans notre analyse de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, nous mettons en évidence les atouts de ce classique du rôle d’action qui a autrefois gagné l’affection de milliers de joueurs à travers le monde. Cependant, nous déplorons également le manque de nouvelles de poids, avec quelques changements d’esthétique et de très légers ajustements dans ses principaux mécanismes de jeu. Comment se déroulera votre passage sur Nintendo Switch? La vérité est que l’idée de profiter d’un jeu vidéo de ces caractéristiques en format portable Cela sonne vraiment bien, nous ne pouvons donc pas nous empêcher d’attendre la sortie du jeu vidéo.

Rappelez-vous que la remasterisation de Kingdoms of Amalur est accompagnée du trois DLC que vous avez reçu l’original en son temps, et plus tard, vous aurez également Nouveau contenu dont on ne sait rien d’autre à ce jour. Pour le plus grand plaisir des responsables, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning a fait ses débuts en force au Royaume-Uni, bien que ses performances commerciales n’aient pas été discutées depuis.

En savoir plus: Kingdoms of Amalur, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning et THQ Nordic.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');