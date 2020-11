Golpe a Cayo Perico inclura la possibilité de faire des succès en solo et de nouveaux espaces sociaux.

GTA Online continue de croître et est la principale raison pour laquelle Grand Theft Auto V n’est pas tombé en dessous des sommets des ventes hebdomadaires dans presque tous les territoires du monde depuis plus de sept ans. La section multijoueur du jeu Rock star vient d’annoncer sa plus grande mise à jour à ce jour: Coup à Cayo Perico, comprend un endroit plus exotique par rapport à ce à quoi nous sommes habitués, et promet un nouveau style pour les hits, ce qui peut être fait seul pour la première fois ou en compagnie d’un groupe avec trois autres joueurs à partir de décembre.

Rockstar veut que nous infiltrions l’une des îles privées les plus sûres au mondeL’intrigue de cette nouvelle extension nous donnera une île entière dans le but de infiltrer le complexe du plus célèbre trafiquant de drogue au monde. Il appartiendra à chaque joueur de savoir comment tuer ses forces de sécurité pour atteindre l’objectif de s’échapper du lieu avec des preuves et des preuves, ainsi que tous les trésors, œuvres d’art, or et argent noir possibles. Le téléchargement viendra avec de nombreux espaces sociaux pour rencontrer d’autres joueurs ou amis. Il y aura également de nouveaux DJ de classe mondiale, nouvelles stations de radio avec 100 nouvelles chansons, ainsi que des véhicules, des armes et même la possibilité de construire un nouveau siège à l’intérieur d’un sous-marin, que nous pouvons assembler jusqu’aux dents et le remplir d’autres surprises.

“Vous décidez comment entrer à Cayo Perico, l’une des îles privées les plus sûres au monde; comment éviter ou neutraliser les forces de sécurité bien équipées qui s’y trouvent et comment s’échapper avec une série de tests précieux ainsi qu’avec tous les travaux d’art, d’or et d’argent noir que vous pouvez emporter avec vous. Choisissez les moyens. Choisissez la stratégie. Choisissez votre équipe … ou faites-le même sans aucune aide. La seule chose qui compte, c’est que vous retourniez à Los Santos en un seul morceau », présente Rockstar.

Golpe a Cayo Perico sera disponible sur 15 décembre, avec la responsabilité de répondre aux attentes en tant que plus grande extension de GTA Online à ce jour, et d’être une raison pour les joueurs de continuer à visiter et à passer des heures partout dans GTA V en ligne, qui s’est déjà vendu plus 135 millions d’exemplaires.

