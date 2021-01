Le jeu Bethesda continue d’avoir de nombreux joueurs aujourd’hui.

Il est plus qu’évident que si l’on parle de jeux vidéo de rôle qui ont marqué avant et après ces dernières années, nous devons mentionner Skyrim. Le jeu vidéo Bethesda est un chef-d’œuvre et même aujourd’hui, de nombreux joueurs le suivent en profiter, merci aussi à un communauté modder ce qui maintient le titre très vivant pour ses followers.

Récemment, le moddeur “IconicDeath” a publié un nouveau mod qui améliore la textures de structures de Skyrim: “Clarté du projet – Textures d’architecture refaites”. L’essentiel à propos du mod est que le moddeur a utilisé des techniques d’amélioration en intelligence artificielle puis les a modifiés dans des programmes d’édition d’images. Le moddeur utilisé comme base, oui, d’autres meilleures textures et nettoyeur d’un autre créateur, “Kartoffels”.

La bonne chose, aussi, c’est que toutes ces textures sont similaire à l’original et l’œuvre de Bethesda n’a pas été réinterprétée. Vous pourrez profiter de l’art et du vrai style, ce n’est pas un mod qui change cet aspect, quelque chose que de nombreux fans aimeront. Les textures des bâtiments sont principalement en 2K, avec quelques parties en 4K, comme les portes. L’amélioration est plus qu’évident.

Vous pouvez télécharger ce mod ici pour complètement gratuit. Nous vous avons également récemment dit que, grâce à un autre mod, vous pouvez jouer à Skyrim en coopération. Pour finir, bien que ce mod que nous vous avons apporté améliorer les graphiquesSi vous voulez vraiment que le titre Bethesda ressemble à un jeu de nouvelle génération, jetez un œil à ces autres mods.

The Elder Scrolls 6 date, un mystère

Si vous êtes adepte de Les parchemins anciensVous êtes sûrement très attentif aux nouvelles qui sortent du prochain épisode des jeux Bethesda, The Elder Scrolls VI. Pour le moment, on sait très peu de choses sur lui et on ne sait pas ce que son date de sortie, quelque chose qui reste un secret.

Nous ne savons pas si ce sera Exclusivité Xbox, quelque chose que Todd Howard avait du mal à imaginer. Quoi qu’il en soit, le désir du nouvel opus est plus qu’évident, et tout message de Bethesda pouvant être interprété comme une référence au jeu amène la communauté à devenir alerte et à commencer à être enthousiasmé par le titre.

