Êtes-vous prêts, joueurs mobiles? Il a été récemment révélé que SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté aura une version pour les appareils iOS et Android. Ce port arrivera dans votre poche plus tard ce mois-ci et ne nécessite pas de microtransactions ou un type de paiement supplémentaire.

HandyGames sera en charge de la publication de cette nouvelle version du jeu, qui sera disponible sur les téléphones mobiles le 21 janvier au prix de 8,99 dollars. Pour le moment, on ne sait pas si ce port aura le doublage supposé en espagnol latin qui a déjà été enregistré.

Réhydraté nous permet non seulement de profiter des classiques PS2, Xbox et GameCube avec une apparence visuelle améliorée, mais aussi présente du contenu qui n’était pas disponible dans la version d’origine. Vous pouvez télécharger le jeu dans l’App Store ici, et dans le Google Play Store ici.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated arrive sur les appareils iOS et Android le 21 janvier 2021. Vous pouvez consulter notre critique de ce titre ici.

