En juin dernier, il est venu entre nos mains SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté, un remake d’un classique pour PS2, Xbox et GameCube. Maintenant, dans une récente interview, Klemens Kreuzer, PDG de THQ Nordic, a révélé que ce titre a déjà dépassé le million d’unités vendues, ce qui en fait un “succès fantastique”.

Dans une conversation avec GamesIndustry.biz, Kreuzer a parlé du grand succès du travail de Purple Lamp Studio et a mentionné qu’à la suite des résultats de Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, envisagent d’apporter l’expérience AAA et les jeux sous licence. Voici ce qu’il a commenté:

«Ce fut un succès fantastique pour nous, avec des ventes de plus d’un million d’unités, et je ne serais pas surpris qu’il atteigne deux millions un jour. Je pense qu’il existe un marché pour ce genre de jeux. La communauté était ravie. Je pense que peut-être que dans le secteur des licences, l’accent a été trop mis sur le jeu gratuit et que le modèle premium n’était pas si populaire ces cinq à dix dernières années. Mais chez THQ Nordic, nous n’optons pas pour les résultats super AAA, où nous avons besoin de millions et de millions pour réussir. Nous pouvons le faire avec des volumes relativement faibles, nous pensons donc pouvoir recréer le succès que nous avons eu avec SpongeBob avec d’autres licences à l’avenir. Nous travaillons actuellement sur certains d’entre eux. “

Considérant que cela ne fait qu’un peu plus de six mois depuis le lancement de Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, il est probable que le jeu atteindra deux millions d’exemplaires dans le futur. Il sera intéressant de voir quels types de licences peuvent bénéficier d’un traitement AAA similaire à celui dont bénéficie SpongeBob en 2020. Sur des questions connexes, ce jeu arrivera sur mobile.

Via: GamesIndsutry.biz

