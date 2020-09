Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les plantes vs. Les zombies ont tellement grandi au cours des 10 dernières années qu’il a cessé d’être juste le genre de tower defense pour se lancer dans d’autres genres, tels que le tournage. Le dernier opus de la série est Plants vs. Zombies: Bataille pour Neighbourville. Ce titre a fait ses débuts en 2019 et aujourd’hui, un peu moins d’un an après son lancement, il cessera de recevoir de nouveaux contenus.

Par une déclaration officielle, Electronic Arts a annoncé que la dernière mise à jour de contenu de Plants vs. Zombies: Bataille pour Neighbourville. Ce titre clôturera son cycle de nouveautés avec le Festival d’automne.

Comme dans les festivals précédents, cette nouvelle mise à jour offrira de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans le jeu, notamment des chapeaux épiques, des plaques de victoire, des coups de poing et des émoticônes, comme la tenue Blue Chewer (Carnivorous Plant), Crazy Colossus et Impending Doom (Zombie et Z-Mech) ). Un autre détail intéressant est que les personnages Wildflower et Caratele, qui étaient auparavant disponibles dans les événements hebdomadaires, pourront être débloqués avec des pièces dans le magasin Rux à la fin du mois de septembre.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Vous attendiez-vous à ce que Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville continue de recevoir du nouveau contenu? Dites le nous dans les commentaires.

L’annonce de la dernière mise à jour signifie que les nouveaux personnages, décorations et tout autre contenu n’arriveront plus via les festivals. Cependant, vous devez savoir que cela ne signifie pas que le support du jeu sera coupé.

Le jeu en ligne du titre continuera de fonctionner et il y aura des changements en fonction de l’étape de l’année, puisque les événements saisonniers qui ont été vécus au cours de l’année écoulée seront recyclés, il y aura donc une opportunité de terminer les missions passées et de réclamer des récompenses.

«Alors que les feuilles commencent à tomber, le Festival d’automne de septembre sera notre dernier festival et notre dernière mise à jour du système de jeu aura lieu à la fin du mois», a déclaré Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville dans un communiqué officiel.

Plantes vs. Zombies: Battle For Neighborville est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Si vous voulez en savoir plus sur Plants vs. Zombies, nous vous invitons à consulter cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source