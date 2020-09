Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games a fait un excellent travail sur tout ce qui concerne la localisation de Fortnite et a fait tout son possible pour rester en contact avec les joueurs. Battle Royale a une énorme communauté dans toutes les régions, y compris en Amérique latine.

Pour cette raison, l’étude s’efforce d’avoir une plus grande présence dans notre région avec son titre populaire. La Battle Royale dispose actuellement d’un blog officiel et de réseaux sociaux en plusieurs langues, où la communauté peut trouver des mises à jour et des actualités sur le jeu.

Désormais, Epic Games a décidé d’attirer davantage l’attention des joueurs d’Amérique latine, ce qui a ouvert de nouveaux canaux de communication pour la communauté Battle Royale.

Epic a préparé une surprise pour les fans de Fortnite en Amérique latine

Si vous faites partie des joueurs qui aiment être informés sur tout ce qui concerne Fortnite, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Epic Games a annoncé et ouvert une chaîne YouTube pour le jeu pour l’Amérique latine.

Cela signifie que très bientôt, vous pourrez connaître les nouvelles du jeu en espagnol latin. Epic a assuré que la chaîne avait été créée pour tous les hispanophones et créateurs de contenu résidant dans un pays d’Amérique latine.

L’étude a fait allusion à l’apparition possible de plusieurs créateurs de contenu de notre région sur la chaîne YouTube. Il proposera des vidéos avec l’actualité des mises à jour, des saisons et des événements compétitifs.

«Cette nouvelle chaîne couvrira des nouvelles importantes de Fortnite et de notre incroyable communauté latino-américaine. Trouvez des bandes-annonces dans votre langue, des défis, des activités en jeu et du contenu FNCS pour les saisons à venir! »A commenté Epic.

La chaîne ne dispose actuellement que de 2 vidéos sur la nouvelle saison. Par conséquent, tous les anciens contenus liés au titre ne peuvent pas être visionnés sur cette chaîne. Cependant, vous recevrez bientôt plus de vidéos avec l’actualité de la Battle Royale.

Epic a également recommandé de visiter les comptes Instagram, Facebook et Twitter pour les joueurs hispanophones.

Fortnite est disponible pour les appareils PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et Android. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.