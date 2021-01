Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

C’est un fait qu’Electronic Arts et DICE travaillent sur un nouveau champ de bataille et qu’ils ont l’intention qu’il arrive plus tard cette année. Plus de détails sur ce projet restent un secret complet, donc une nouvelle rumeur qui serait censée révéler des détails du FPS est frappante. Par exemple, il garantit qu’il sera inspiré de Battlefield 3.

Tom Henderson, un initié connu pour avoir partagé des informations sur Call of Duty et Battlefield, a révélé les détails présumés du prochain épisode de Battlefield. Dans une vidéo, il a mentionné que Battlefield 6 était influencé par Battlefield 3.

Bien qu’il n’ait pas révélé ce qu’il entend par là, nous pouvons imaginer que Battlefield 6 sera une expérience qui se déroule à l’ère moderne. Avec cela, il s’éloignait des 2 derniers épisodes de la saga «Battlefield 1 et Battlefield V» qui nous ont conduits respectivement à la Première et à la Seconde Guerre mondiale.

Un autre point important est qu’ils mentionnent que Battlefield 6 pourrait être une sorte de redémarrage en douceur ou de «redémarrage en douceur» de la franchise. Cela signifie que son nom n’aurait pas de numéro comme prévu et que son nom ne serait que Battlefield.

EA serait intéressé par le monde de Battle Royale

Henderson a également noté qu’Electronic Arts était intéressé par un mode Battle Royale pour Battlefield.

L’initié mentionne que le distributeur n’a pas été étranger au succès de Call of Duty Warzone, Battle Royale d’Activision. C’est pourquoi ils souhaitent travailler sur une meilleure expérience Battle Royale pour Battlefield 6.

Pour le moment, tout ce que l’on sait, c’est que ce serait une expérience pour 128 joueurs. Nous verrons si cela se réalise.

Il y aurait aussi une version de Battlefield pour les consoles de dernière génération

Une nouvelle génération de consoles est là, il est donc facile d’imaginer que nous verrons le prochain Battlefield sur PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC, mais qu’en est-il des consoles de la génération précédente? Selon Henderson, cette version est également en développement.

L’initié affirme que la version PlayStation 4 et Xbox One de Battlefield n’est pas développée par l’équipe principale de DICE. Ainsi, sa création serait réalisée par une équipe secondaire ou une équipe entièrement différente.

Un autre point qui attire l’attention est que ces versions présenteraient des inconvénients par rapport à la version d’une nouvelle génération. Ce qui se passe, c’est qu’ils présenteraient un déclassement graphique; destruction limitée et serait également limité aux modes de jeu 32 joueurs contre 32 joueurs.

Nous vous rappelons que ces informations ne sont pas confirmées et que vous ne devez les considérer que comme une rumeur. Lorsque nous aurons des détails officiels sur le prochain champ de bataille, nous vous en informerons.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous excité par ces rumeurs sur ce nouveau champ de bataille?

