Bien que la fièvre de la Battle Royale semble diminuer, il y a encore ceux qui cherchent à en faire partie et à proposer quelque chose de nouveau qui rompt avec le style traditionnel. On dit qu’il arrive un moment où il faut renouveler ou mourir et c’est dans ces propositions loin des réflecteurs et des gros plans que l’on peut trouver des choses intéressantes, comme Battlepalooza, un jeu qui profitera de la technologie Google Maps pour offrir quelque chose de différent .

Par le biais d’un communiqué de presse, nWay, une filiale d’Animoca Brands, a présenté Battlepalooza, un titre qui s’appuie sur la plate-forme Google Real World Games pour transformer n’importe quel endroit réel dans le monde en une scène prête pour une compétition Battle Royale. Contrairement aux mécanismes de base du Battle Royale le plus réussi, basé sur une réaction immédiate et des compétences de tir, Battlepalooza propose quelque chose de différent avec un système de combat qui prend des éléments de RPG et MOBA pour équilibrer les compétences avec la gâchette et stratégie, que ce soit en attaque ou en défense.

Selon nWay, ils ont décidé que Battlepalooza était comme ça, considérant que Battle Royale n’est plus amusant et aliène le public qui ne raffine pas son talent en matière de tir. Par conséquent, ils proposent une réflexion stratégique qui débutera dans la pré-bataille avec la sélection des équipements, armes et objets.

Battlepalooza fournira l’action Battle Royale dans des sessions de 24 joueurs et avec différents modes de jeu. Au départ, seules des villes telles que Las Vegas et San Francisco seront disponibles, mais on s’attend à ce que la disponibilité des cartes augmente progressivement.

Ce titre fera ses débuts le 10 décembre sur les appareils iOS et Android et la pré-inscription est maintenant ouverte avec une série de récompenses pour ceux qui sont parmi les premiers à l’essayer.

