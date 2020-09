La société de données Bayes Esports a réussi à lever 6 millions de dollars de financement pour l’aider à fournir un aperçu du marché du jeu professionnel.

L’entreprise basée en Allemagne a attiré des fonds de la famille Pohlad, de Fertitta Capital et du Sony Innovation Fund, entre autres «investisseurs influents dans le domaine du sport et des médias». Bayes était auparavant connu sous le nom de Dojo Madness et a annoncé qu’il était devenu rentable pour la première fois en 2020.

«Avec nos deux unités commerciales, nous sommes en mesure de fournir une profondeur de données jamais vue auparavant en ce qui concerne les tournois et les matchs esports professionnels dans le monde», ont déclaré Bayes MD et le co-fondateur Jens Hilgers (photo).

« Cela constitue un excellent point de départ pour la création de nouveaux services et produits menant à une offre de divertissement plus étendue pour les fans et la communauté d’esports. »

L’investisseur Charlie Pohlad a ajouté: « La collecte, le raffinement et la distribution des données des ligues d’esports, associées à la fourniture de produits en plus, sont nécessaires pour professionnaliser davantage l’écosystème de l’esport et développer le marché global. Nous avons une forte conviction dans les Bayes. et je pense que la technologie et la plate-forme de données e-sport de Bayes représentent la meilleure solution pour toutes les parties prenantes afin de faire progresser l’industrie dans son ensemble.











