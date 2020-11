Le service sera lancé avec Worms Rumble, le nouvel épisode de la série d’action vétéran.

Par Marcos Yasif / Mis à jour le 25 novembre 2020, 17:407 commentaires

Deuxième mois de nouvelles de PS Plus avec Playstation 5 dans les boutiques. La multinationale japonaise parie sur un nouveau lancement en décembre, Grondement des vers, qui sera activé pour le téléchargement sur PS4 et la nouvelle console. Le service propose également trois autres titres pour PlayStation 4, de même, sur PS5, il maintient Bugsnax et The PlayStation Plus Collection.

Worms Rumble fait ses débuts à la fois sur les systèmes Sony le 1er décembre, pariant sur l’offre d’une petite révolution dans la série pour être le premier de ses épisodes à choisir de nous mettre au défi de participer à une arène multiplateforme intense de 32 joueurs en temps réel grâce à de divers modes de jeu. L’arsenal classique de la franchise est maintenu dans un titre qui en dehors de la promotion se vend 14,99 euros. Worms Rumble arrive sur PS Plus, en plus, au milieu du 25e anniversaire de la saga célébré il y a quelques jours.

Les amateurs d’explosions ont de la chance, et c’est qu’en plus du titre gusanero de Team17 ils pourront télécharger à partir de mardi Juste Cause 4, le dernier volet de la saga d’action et d’aventure qui nous emmène avec Rico Rodríguez dans un immense pays fictif situé en Amérique du Sud plein de défis, ainsi que Rocket Arena, un jeu de tir 3v3 distribué par EA l’été dernier où tout tourne autour des fusées, il faut les maîtriser pour avoir une chance dans le jeu.

Comme d’habitude, PS Plus a également un titre supplémentaire en Espagne développé sur le territoire national. Cette fois, il s’agit de Melbits World, une plateforme coopérative et un jeu de puzzle idéal pour jouer en famille avec PlayLink.

De plus, les utilisateurs de PS5 peuvent continuer pendant un mois supplémentaire en téléchargeant Bugsnax, l’un des titres de lancement de PlayStation 5, ainsi que la collection PlayStation Plus, composée de différents titres exemplaires propriétaires et tiers pour PS4.

Jeux PS Plus en décembre Bugsnax (PS5) Worms Rumble (PS5, PS4) Just Cause 4 (PS4) Rocket Arena (PS4) Melbits World (PS4)

The PlayStation Plus Collection Batman: Arkham Knight Battlefield 1 Bloodborne Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Days Gone Detroit: Become Human Fallout 4 Final Fantasy XV Royal Edition God of War Infamous Second Son Monster Hunter: World Mortal Kombat X Persona 5 Ratchet et Clank Resident Evil 7 Biohazard The Last Guardian The Last of Us Remastered Until Dawn Uncharted 4: A Thief’s End

En savoir plus: PS Plus, Bugsnax, Worms Rumble, Just Cause 4, Melbits World et Rocket Arena.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');