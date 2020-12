Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 14/12/2020 10h28

Bien que Resident Evil: Village est encore dans plusieurs mois, Il semble que plusieurs éléments de l’histoire aient été divulgués, y compris la fin. Cette supposée information provient du fait que quelqu’un a réussi à obtenir une version de développement du jeu.

Rappelez-vous qu’une énorme quantité d’informations Capcom a été divulguée il y a longtemps. Pour le moment, on ne sait pas si la version de développement de Resident Evil: Village et l’attaque subie par la société japonaise sont liées. Parmi les informations circulant déjà sur internet, il y a des images et des messages qui révèlent la fin du titre, le retour de certains personnages et de nouveaux ennemis.

Au cas où ces fuites s’avéreraient réelles, il vaut mieux faire preuve de prudence lors de la recherche d’informations relatives à ce titre. Nous ne partagerons pas ces images. De même, pour le moment, on ne sait pas à quel point cette fuite est vraie. Cependant, mieux vaut prévenir que guérir, alors soyez très prudent à partir de maintenant.

En dehors d’une fenêtre 2021 Pour le moment, il n’y a pas d’informations officielles sur la date de sortie de Resident Evil: Village pour PS5, Xbox Series X et PC. Cependant, une autre fuite révèle cette information. De même, une rumeur indique que Resident Evil Revelations 3 est déjà en développement pour Nintendo Switch.

