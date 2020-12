La version 1.05 arrivera également sur PC dans les prochaines heures.

La fin de l’année est occupée par Cyberpunk 2077 et ses lancement gênant. Comme vous le savez, le jeu est sorti avec de nombreux bugs, en plus d’un horrible performance sur PS4 et Xbox One, comme nous vous le montrons dans l’analyse de ces versions. CD Projekt a montré son engagement à corriger le titre et a indiqué qu’en février l’état du jeu vidéo devrait être bien meilleur sur les consoles du la génération précédente.

En attendant ces gros patchs, le studio polonais continue introduction de mises à jour. Cyberpunk 2077 a reçu le version 1.05, Quoi Il est maintenant disponible en téléchargement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. Cette mise à jour arrivera sur PC dans les prochaines heures et en fait, nous savons également quelles améliorations spécifiques il introduit dans compatible. Toutes les notes de patch sont sur le site officiel du jeu, dans un très long post.

À des fins générales, cette mise à jour se concentre sur réparer une énorme quantité de bogues liés à des plantages dans le développement de différentes missionsSoit à cause de la disparition d’un PNJ, d’un appel qui n’est pas effectué ou même de certaines portes d’ascenseur qui ne s’ouvrent pas. Différents problèmes dont de nombreux joueurs se sont plaints parce qu’ils Avance empêchée dans le jeu.

Cette mise à jour se concentre sur la correction d’une multitude de bugs liés au développement des missionsDe plus, parmi les changements les plus notables, nous constatons que le temps de réaction des PNJ pour Couvrir au combat, et maintenant ils devraient le faire avec plus de sens. Il y a plusieurs améliorations de stabilité et des problèmes de plantage ont été corrigés. Une partie de chaleur au HDR et divers problèmes d’interface utilisateur ont été corrigés.

En ce qui concerne les modifications spécifiques apportées à la console, il ressort que le acuité image avec aberration chromatique et grain de film activé. De plus, les paramètres ne doivent plus être réinitialisés de temps en temps, ce qui est très ennuyeux qui met les options dans sa configuration par défaut de temps en temps. le apparence de divers véhicules et corrigé quelques bugs spécifiques survenus dans Xbox.

Sur PC, le plus important est que a optimisé utilisation des processeurs AMD Ryzen de 4 et 6 noyaux. Les 8, 12 et 16 fonctionnent comme il se doit et ce changement a été effectué avec AMD. Il est également frappant que a supprimé la console de débogage pour éviter les plantages. CD Projekt dit que cela ne veut pas dire qu’il ne veut pas supporter les moddeurs, qu’il y aura des nouvelles dans le futur. Je sais aussi traçage de rayons amélioré.

Il semble que CD Projekt continuer à résoudre problèmes de jeu et nous espérons que les utilisateurs de console pourront en profiter comme ils le méritent, et que les bogues généraux disparaîtront. Pourtant, si vous êtes des joueurs PlayStation et Xbox, vous pouvez retourner le jeu. Cyberpunk 2077 n’est plus sur le PlayStation Store et le magasin effectue des remboursements; Le jeu est dans le Microsoft Store, bien que les retours soient également acceptés.

