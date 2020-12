Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Hier, Disney a surpris toute sa communauté avec beaucoup de nouvelles sur le contenu en route vers, Disney +, son service de streaming. Cela garantit que toute votre communauté aura beaucoup de contenu à apprécier.

Il s’agit d’une tonne de contenu de franchises comme Star Wars, Marvel et plus encore. Si vous n’avez pas eu l’occasion de voir l’événement, voici un résumé de tout ce qu’il a présenté. De cette façon, vous pouvez augmenter votre battage publicitaire pour le service et voir si vous souhaitez le louer.

LucasFilm

Ahsoka

Ahsoka Tano est revenue dans The Mandalorian et aura désormais sa propre série. Il sera écrit par Dave Filoni et avec Rosario Dawson.

Rangers de la nouvelle république

Une nouvelle série en direct de Jon Favreau et Dave Filoni qui se déroule en même temps que The Mandaloriann. Vos faits se connecteront avec des histoires futures.

Andor

Série dans laquelle Diego Luna jouera à nouveau Cassian Andor, un personnage de Rogue One: A Star Wars Story. Il devrait faire ses débuts en 2022 et avoir un thème d’espionnage.

Obi Wan Kenobi

Ewan McGregor reprendra son rôle d’Obi-Wan Kenobi pour une série en direct. Il faudra 10 ans après que les événements de Revenge of the Sith et Hayden Christansen y apparaîtront pour jouer Dark Vador.

Le mauvais lot

Série qui suivra le groupe de clones expérimentaux connu sous le nom de Bad Batch dans un monde après la guerre des clones. Chaque membre du Bad Batch possède des capacités uniques qui leur seront utiles dans leur nouvelle ère de mercenaires. Ce sera une série animée.

Star Wars: Visions

Anthologie de films d’animation réalisés par des studios japonais. Ils raconteront différentes histoires de l’univers Star Wars avec une perspective culturelle différente.

Landau

Le créateur de Dear White People réalisera une série mettant en vedette Lando Calrissian, le célèbre personnage de Star Wars.

L’acolyte

Un thriller qui explorera les sombres secrets des derniers jours de l’ère de la Haute République

Une histoire de droïdes

Histoire dans laquelle nous rencontrerons un nouveau héros qui sera accompagné de R2-D2 et C-3PO.

saule

Un retour dans le monde fantastique du film réalisé par Ron Howard en 1988. Warwick Davis reviendra pour jouer Willow Ufgood, le grand sorcier.

merveille

WandaVision

Première série qui élargira le MCU et dans laquelle nous suivrons Wanda Maximoff et Vision, dans une aventure inspirée de différents sit-coms. Il sortira en janvier 2021.

Le faucon et le soldat de l’hiver

Une aventure avec The Falcon et le Winter Solider, qui parcourront le monde pour tester leurs compétences.

Loki

Loki sera la star de cette nouvelle série qui se déroulera après les événements de Avengers: Endgame.

Et qu’est-ce qui se passerait si…?

Production animée qui imagine à quoi ressembleraient les différents paramètres de l’univers cinématographique Marvel si certaines choses avaient été différentes.

Mme Marvel

Série mettant en vedette Kamala Khan, un fan de Captain Marvel âgé de 16 ans. Un jour, il acquiert des super pouvoirs et à partir de là, il commence un nouveau chemin à la recherche d’identité et de croissance.

Oeil de faucon

Série qui nous fera découvrir les aventures des 2 archers Marvel les plus célèbres: Hawkeye et Kate Bishop. La série est dirigée par Bert et Bertie.

She-hulk

Série comique qui suivra Jennifer Walters (She-Hulk), une avocate spécialisée dans les affaires impliquant des surhumains. Ici, nous verrons Hulk et l’Abomination.

Chevalier de la lune

Série pour Disney + qui suivra un tuteur qui a un trouble d’identité. Ainsi, la série explorera leurs multiples identités.

Invasion secrète

Série dans laquelle nous en apprendrons plus sur les Skrulls qui ont infiltré la terre depuis des années. Ici, nous verrons Nick Fury et Skryll Talos.

Coeur de pierre

Série qui suivra Riri Williams, une fille de génie qui a réussi à créer l’armure la plus avancée depuis Iron Man. Dominique Throne jouera le protagoniste de cette histoire.

Guerres d’armure

War Machine devra faire face à ce qui se passe lorsque la technologie de Tony Stark tombe entre de mauvaises mains. Avec Don Cheadle.

Spécial vacances Gardiens de la Galaxie

Un spécial de Noël à venir fin 2020. Il est écrit et réalisé par James Gunn, qui a effectivement amené les Gardiens de la Galaxie sur grand écran.

Je suis groot

Short original qui suivra Baby Groot et ses aventures.

Pixar

À l’intérieur de Pixar

Série documentaire qui montrera le processus créatif avec lequel Pixar donne vie à ses mondes animés magiques.

Terrier

L’histoire d’un jeune lapin qui a des ennuis pour avoir combattu pour ses rêves.

Popcorn Pixar

Collection de mini-shorts mettant en vedette des personnages populaires de Pixar. Il est réalisé par des animateurs talentueux du studio.

Jours creusés

Collection de shorts qui suit Dug, l’adorable chien de Up. Chaque court-métrage nous raconte les faits du regard de ce sympathique chien.

Voitures

Série qui suit Lightning McQueen et Mate lors d’un road trip. Chaque chapitre aura de nouveaux personnages et des destinations créatives. Il sera présenté en première à l’automne 2022.

Gagner ou perdre

Première série Pixar entièrement originale. Nous verrons une équipe de softball du secondaire, qui se prépare pour un championnat important. Il comportera des chapitres de 20 minutes qui raconteront l’histoire du point de vue de différents personnages. Il sera présenté en première sur Disney + en 2023.

