Le développeur indépendant Gunfire Games, responsable de Darksiders III et Remnant From the Ashes, après avoir été acheté par THQ Nordic l’année dernière, continue de créer des jeux et de se souvenir d’autres du passé, comme dans ce cas avec Chronos: avant les cendres, une RPG atmosphérique rappelle le style Dark Souls, et a été initialement publié dans Oculus Rift il y a quatre ans, dans lequel notre personnage vieillit littéralement à chaque vie que nous perdons dans le labyrinthe dans lequel il s’aventure à la recherche d’un remède contre le mal qui affecte votre maison. Comment pouvons-nous faire mieux, en tant que jeune homme agile mais inexpérimenté, ou en tant que personne plus mature et expérimentée? On peut la découvrir quand on veut, puisqu’elle est déjà disponible dans l’eShop de la console hybride depuis le passé 1er décembre, et pour finir de nous convaincre, nous avons un gameplay intéressant de la presque première demi-heure de jeu, pour avoir une idée de ce qui nous attend dedans:

Chronos: Before the Ashes est un RPG atmosphérique qui raconte la vie aventureuse d’un héros pour sauver sa maison d’un terrible mal. Devenez plus sage, plus fort et plus puissant en explorant les profondeurs du mystérieux labyrinthe, mais soyez averti: se déplacer dans le labyrinthe a un prix élevé. Chaque fois que le héros meurt, il perd une année de vie!

Adventure RPG – Une combinaison cool de jeux d’aventure et de mécanismes de RPG.

Combat complexe: une grande variété d’armes, de capacités et de pouvoirs à votre disposition tout au long de votre aventure.

Mécanicien vieillissant unique – Chaque fois que le héros meurt, il vieillit d’un an. Les joueurs devront s’adapter au fil des années au fur et à mesure que leur personnage progressera: le jeu commencera jeune, agile et rapide, et finira par être plus sage et plus habile dans l’utilisation de la magie.