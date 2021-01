Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 15h59

2021 semble être une année spectaculaire pour l’anime. Bien que beaucoup attendent avec impatience toutes les surprises que cette industrie nous réserve dans les mois à venir, la nouvelle la plus inattendue dont parlent tous les fans de ce média concerne Belinda. C’est comme ca, la chanteuse et actrice mexicaine, s’est déclarée fan de One Piece, obtenant ainsi un nouveau groupe de fans.

Le 11 janvier, Belinda a publié une image de deux gâteaux sur son compte Instagram. C’est là que ses fans ont réalisé que ces desserts étaient ornés de figurines de One Piece et Death Note. Le plus surprenant, c’est que le chanteur a révélé que adaptations de les œuvres d’Eiichirō Oda et Takeshi Obata sont son anime préféré.

Selon Belinda, Ces gâteaux faisaient partie de la célébration du 22e anniversaire de Christian Nodal, le petit ami du chanteur. Pour toutes les personnes intéressées, les gâteaux ont été préparés par Sugar And Soul, qui a partagé quelques images supplémentaires de cette célébration à thème:

Sans aucun doute, cela montre que l’anime est pour tout le monde. Maintenant, espérons que Belinda parviendra à interpréter l’ouverture d’un anime dans l’un de ses concerts. Sur des sujets connexes, voici comment les fans ont réagi au nouvel épisode d’Attack on Titan. De même, Studio Ghibli possède déjà un compte Twitter.

Via: Belinda

