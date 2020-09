Par Rodolfo León

22.09.2020 à 20h01

Batman v Superman: l’aube de la justice Il a généré beaucoup de controverse lors de sa sortie en 2016. Beaucoup l’ont considéré comme l’un des meilleurs films de ces personnages, tandis que d’autres l’ont classé comme l’un des pires du cinéma de super-héros. Quelle que soit votre opinion à ce sujet, nous ne pouvons nier que le Batman de Ben Affleck C’était l’un des rares éléments récupérables du film, et la scène dans la cave l’a clairement montré.

On sait que Affleck reviendra au rôle du film de Le flash, mais une nouvelle rumeur suggère qu’il aurait également son propre film solo, sous une condition. Selon les informations de Nous avons cela couvert, l’acteur américain est toujours intéressé par le personnage et a même déjà proposé un accord à Warner Bros. pour remettre le costume.

Apparemment, Affleck Je serais prêt à revenir comme lui Gardien de la ville de Gotham tant qu’on lui donne une totale liberté de création, c’est-à-dire qu’ils lui permettent d’agir en tant que co-scénariste, réalisateur et protagoniste. Souvenons-nous que, avant Robert Pattinson a été choisi comme nouveau Bruce Wayne, Affleck Je développais un film solo de Homme chauve-souris, mais en raison de divers problèmes personnels, ils ont dû annuler le projet.

Jusqu’à présent, aucune source officielle n’a confirmé la véracité de ces informations, mais cela ne semble pas non plus exagéré. Pendant DC FanDome le mois dernier, il a été révélé que le DCEU serait composé d’une série de multivers cinématographiques, et que beaucoup d’entre eux ne seraient même pas connectés les uns aux autres, donc avoir deux Homme chauve-souris sur grand écran correspondrait à la vision de Warner et DC.

La source: WGTC

