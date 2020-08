Par Sebastian Quiroz

L’une des plus grandes surprises de ces dernières semaines a été la confirmation que Ben Affleck reprendra le rôle de Batman pour le film Le flash. Cette annonce a non seulement rendu des milliers de fans heureux, mais positionne cet acteur pour battre un record assez curieux.

Apparaissant dans le flash, Ben Affleck deviendra l’acteur avec le plus de performances de Batman sur grand écran. Auparavant, Christian Bale avait eu ce succès lorsqu’il a joué dans la trilogie The Dark Knight. Seul, Affleck a joué Bruce Wayne dans Batman v Superman, Suicide Squad, Justice League et bientôt The Flash.

Le flash sort en salles le 2 juin 2022. Ce film s’inspirera de l’histoire de Flashpoint, et explorera les différents multivers de DC, on verra même Michael Keaton reprendre le rôle de Batman pour le film. Dans les rubriques connexes, vous pouvez voir ici le premier aperçu de ce long métrage. De même, vous pouvez consulter ici toutes les annonces du DC FanDome.

