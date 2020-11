Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La pandémie de coronavirus (COVID-19) et ses effets secondaires ont eu un impact énorme sur diverses industries et les économies de nombreux pays. Nous ne nous en sommes pas épargnés au Mexique, dans la mesure où la chaîne de magasins Best Buy fermera ses succursales dans notre pays et quittera ce marché.

Selon les informations d’El Financiero, ce mardi 23 novembre, Best Buy Mexico officialisera la fin de ses opérations dans notre pays. Le 31 décembre, une fermeture de succursale commencera de manière ordonnée.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est une décision qui a dû être prise en raison des effets générés par la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ainsi, bien que vos employés aient fait un excellent travail, la situation mondiale ne permettait pas de continuer.

Malgré ce travail extraordinaire [de nuestros colaboradores], les effets de la pandémie ont été très profonds et il n’est pas viable pour nous de maintenir nos activités au Mexique », a déclaré Fernando Silva, président de Best Buy Mexico.

Il est à noter qu’en 2020, Best Buy a fermé 8 de ses succursales dans notre pays. Alors maintenant, il ne compte que 41 succursales.

Qu’arrivera-t-il aux employés?

Maintenant, la question que beaucoup peuvent se poser est la suivante: qu’arrivera-t-il à tous les employés de Best Buy au Mexique? Selon les déclarations de leur président, ils ne seront pas laissés sans abri.

Ce qui se passe, c’est que Silva a assuré à El Financiero que les conditions de clôture pour ses employés seraient les plus favorables prévues par la loi. En outre, ils donneront des ateliers dans lesquels ils apprendront à tirer efficacement parti des plateformes de recherche d’emploi; faire un CV et donner de bons entretiens d’embauche.

De plus, Best Buy couvrira l’assurance-vie de ses employés tout au long de 2021. De plus, les employés bénéficiant d’une assurance pour frais médicaux majeurs continueront de bénéficier d’une couverture tout au long de 2021.

Toutes les commandes des clients seront exécutées

Si vous avez passé une commande chez Best Buy et que vous ne l’avez toujours pas reçue, soyez rassuré. Selon Silva, toutes les commandes d’achat en cours seront exécutées. Ils honoreront également toutes les demandes formulées au cours des prochaines semaines.

De plus, Best Buy disposera d’un système de service client pour traiter les problèmes et les plaintes. Ce système aura un centre d’appels, des réseaux sociaux et une liste de questions fréquemment posées sur son site officiel.

