Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/03/2020 15h02

Comme vous le savez sûrement, le Meilleur achat ils fermeront leurs portes au Mexique. De cette façon, il a récemment commencé une grande vente de tous ses produits. Bien que toutes ces ventes soient également disponibles à l’achat en ligne, des centaines de personnes ont décidé de se rendre dans les magasins physiques, ceci malgré la pandémie COVID-19. Compte tenu du grand nombre de participants dans ces lieux, Best Buy fermera les magasins à l’avance et émettra le message suivant.

Il y a quelques instants, le compte officiel de Best Buy Mexico sur Twitter a publié une déclaration dans laquelle il rapporte que les magasins fermeront leurs portes avant les heures normalesCela est dû au grand nombre de personnes qui ont assisté à la colonie. Voici ce qui a été commenté:

“Chers clients, Pour Best Buy Mexico, le plus important est votre sécurité et votre santé, c’est pourquoi, en raison de l’afflux élevé d’aujourd’hui, nous avons décidé de fermer nos magasins physiques avant les heures régulières. Plus tard, nous procéderons au règlement total des ventes. Nous vous tiendrons informé”.

Communication concernant notre # Liquidation Totale. pic.twitter.com/ev2K14fIGU – Best Buy México (@BestBuyMexico) 3 décembre 2020

De cette façon, il semble qu’il sera toujours possible d’acheter en ligne. Cependant, plusieurs utilisateurs ont signalé que le site Best Buy ne fonctionnait pas correctement. Il est préférable d’attendre que les serveurs reviennent à la normale et d’éviter de sortir à ce moment-là.

Via: Best Buy México

Cyberpunk 2077: Day One Patch pèse environ 50 Go

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.