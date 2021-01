Un tweet de la société a incité les joueurs à re-théoriser où le jeu se déroulera.

The Elder Scrolls VI a été officiellement annoncé à la E3 2018 Et depuis, nous n’avons rien vu d’autre qu’un bref teaser du jeu. De Bethesda, par la main de Todd Howard, ont déclaré à plusieurs reprises que le projet mettrait du temps à arriver et qu’ils avaient l’intention de se concentrer d’abord sur Starfield, leur nouvelle IP. Mais la société a publié un tweet qui a suscité toutes les spéculations et les fans de la licence ont déjà commencé à théoriser sur l’actualité de l’aventure.

Bethesda a publié un tweet quelque peu cryptique, juste pour célébrer le début de l’année, dans lequel il montre une carte avec plusieurs des régions les plus connues de l’univers de The Elder Scrolls. Cette publication invitait les utilisateurs à “Rappelle-toi le passé, trace le futur”, avec la carte susmentionnée de la province de Skyrim. Ainsi, les joueurs ont essayé de lire entre les lignes et de résoudre le mystère lancé par la société, avec l’intention présumée qu’elle soit théorisée sur l’endroit où The Elder Scrolls 6 aura lieu.

Parmi les indications que les joueurs commentent, l’une des trois bougies pointe vers la province de Hammerfell, qui pourrait bien être un cadre potentiel pour l’aventure. Un autre fait de même avec Solitude, ce qui pourrait bien avoir une certaine importance puisque c’est la capitale de la région de Skyrim, mais il y a ceux qui indiquent qu’ils ne croient pas que deux matchs consécutifs se déroulent dans la même province.

Aussi, bien sûr, c’est l’option que cette carte ne veut rien dire en particulier et Bethesda a voulu, avec l’intention de donner quelque chose à parler, que les joueurs revoient le chemin de la saga jusqu’à présent. La réalité est que nous n’avons pas de nouvelles informations concernant The Elder Scrolls VI depuis de nombreux mois et, il semble que cela ira un long chemin.

En savoir plus: Bethesda et The Elder Scrolls.

