Ce qui semblait être un lundi comme les autres est devenu un jour très important pour l’industrie et la génération de consoles qui approche à grands pas. Microsoft a annoncé par surprise l’acquisition de Zenimax Media, la société mère de Bethesda Softworks.

Aujourd’hui est un jour spécial… Nous sommes HEUREUX d’accueillir les équipes talentueuses et les franchises de jeux bien-aimées de @Bethesda dans l’équipe Xbox! Lisez l’annonce complète sur @ XboxP3: https://t.co/Jn0HcTJ9Mi pic.twitter.com/iQVutgT6zq – Xbox (@Xbox) 21 septembre 2020

Cette opération commerciale a été un mouvement que personne n’avait prévu et pour un prix de 7,5 billions de dollars, suppose un coup sur la table face à la génération actuelle et à celle à venir. De plus, grâce à cela, Microsoft est passé de 15 studios de développement à un chiffre non négligeable de 23.

Ensuite, nous présentons la liste officielle et nous mentionnons certains de leurs projets:

ID logiciel: Créateurs des sagas DOOM et Wolfenstein (tous deux sur Nintendo Switch).

Studios de jeux Bethesda: Creators of The Elders Scrolls V: Skyrim (disponible sur Switch).

Studios Arkane: Créateurs de Dishonored.

Tango Gamerorks: Elle appartient à Zenimax Media Asia et est la créatrice de The Evil Within.

Studios en ligne Zenimax: Créateurs de Fallout 76 ou The Elders Scrolls Online.

Jeux de machine: Créateurs des nouvelles versions de Wolfenstein (deuxième opus disponible sur Nintendo Switch).

Jeux Alpha Dog: Actuellement sans grands projets sur consoles, ils sont dédiés aux plateformes mobiles. Auront-ils leur grande chance de travailler sur quelque chose pour Nintendo Switch?

Studios Roundhouse: Studio ouvert après la fermeture de Human Head Studios, il compte nombre de ses anciens employés. Ils n’ont actuellement aucun projet connu, mais pendant leur séjour à Human Head Studios, leurs membres ont donné naissance à Prey.

Mais je suis de Switch

Bien que la plupart de nos lecteurs soient propriétaires d’une console Nintendo, ce nouvel accord pourrait également les affecter. Premier et voir le côté positif, Nintendo et Microsoft entretiennent de bonnes relations. Ajoutez à cela le fort soutien que Bethesda a apporté à la nouvelle console Big N depuis son lancement, nous donne l’espoir de voir de nouvelles adresses IP de Bethesda sur nos consoles (ou peut-être des rééditions de vrais classiques).

En revanche, le mode en ligne des jeux Bethesda sur Switch pourrait changer pour devoir passer par Xbox Live. Ce n’est qu’une spéculation claire, mais si nous voyons des exemples comme Minecraft sur la console Nintendo, ce n’est peut-être pas la meilleure des idées.

Voir également

Cela finira-t-il par nous affecter? C’est clair, mais maintenant nous ne pouvons qu’attendre et voir si c’est pour le meilleur ou pour le pire.

La source

en relation