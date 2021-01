Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bethesda et MachineGames, studio connu pour la série Wolfenstein, ont dévoilé aujourd’hui leur prochain grand projet. À la surprise de beaucoup, les développeurs quitteront leur populaire franchise pour travailler aux côtés de Lucasfilm Games.

Les entreprises ont confirmé qu’elles travaillaient sur un jeu d’Indiana Jones, une franchise populaire de George Lucas. Si vous êtes fan du célèbre archéologue et chasseur de trésors, vous serez heureux d’apprendre que le premier teaser du projet est sorti.

Bethesda révèle les premiers détails du jeu Indiana Jones

Par une déclaration, Lucasfilm Games a annoncé son partenariat avec Bethesda et MachineGames pour adapter les aventures d’Indiana Jones en jeu vidéo. Pour l’instant il y a peu de détails sur le projet, mais on sait que Todd Howard en sera le producteur.

Des études ont révélé que le jeu ne sera pas basé sur les films de l’aventurier, car son objectif est de raconter une histoire indépendante et totalement originale. Le jeu nous fera découvrir Indiana Jones au plus fort de sa carrière.

“Une excellente nouvelle pour les fans de l’icône du film, Lucasfilm Games a annoncé aujourd’hui qu’un nouveau jeu Indiana Jones est en route, développé par le studio MachineGames primé”, a rapporté Lucasfilm Games.

Pour l’instant, il n’y a pas de fenêtre de lancement pour le jeu et on ne sait pas quelles plates-formes il atteindra. Cependant, Bethesda fait déjà partie de Xbox, nous le verrons donc sûrement sur les consoles Microsoft et éventuellement sur Xbox Game Pass. Ci-dessous le teaser.

Les entreprises ont déclaré qu’elles révéleraient plus de détails sur le projet dans les mois à venir. Le jeu Indiana Jones n’a pas de date de sortie pour le moment. Bien que nous en sachions plus à ce sujet, nous vous recommandons de visiter ce lien pour plus d’informations sur Bethesda et ses jeux.