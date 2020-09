Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

The Elder Scrolls est une franchise très spéciale pour de nombreux joueurs pour différentes raisons et c’est une partie importante de leur vie. Bethesda Games Studios en est conscient et c’est pourquoi il pourrait utiliser The Elder Scrolls VI pour honorer la mémoire d’un fan décédé.

Colton ‘Colt’ Meredith est un fan de The Elder Scrolls qui est décédé cette année et son cas est devenu connu sur les réseaux sociaux après que Raven, son partenaire, ait révélé que son dernier message Facebook avant sa mort avait déclaré: «Je donnerais littéralement n’importe quoi tant qu’il est dans Skyrim ».

Raven a décidé de partager cette publication sur les réseaux sociaux car elle ne pouvait pas sortir l’idée de son petit ami de sa tête. C’est pourquoi il a d’abord décidé de lui rendre hommage en le recréant avec le système de création de personnage de Skyrim. Il a ensuite tagué Bethesda pour lui dire qu’ils pouvaient l’utiliser comme PNJ car cela signifierait beaucoup pour Colt.

C’était le dernier message que mon petit ami a publié avant sa mort.

C’est dans mon esprit depuis un certain temps, alors j’ai démarré Skyrim pour la première fois depuis des années pour le créer. @ BethesdaStudios Je sais que c’est long, mais si jamais vous avez besoin d’un design de PNJ, je sais que cela aurait signifié le monde à lui. pic.twitter.com/JPOcd6dKSC – Raven Ash (@Pyo_Desu) 31 août 2020

L’histoire a attiré l’attention de Bethesda, qui a contacté Raven par message privé. Il y note qu’ils sont ouverts à la possibilité de rendre hommage à Colt dans The Elder Scrolls VI; cependant, ils ne promettent pas non plus que cela se produira.

«Nous avons vu votre tweet et nous avons ressenti votre perte. Merci beaucoup de nous avoir contactés. Nous aimerions voir ce que nous pouvons faire pour l’amener à The Elder Scrolls VI. Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir promettre quelque chose, mais si vous pouvez nous donner son nom et d’autres détails sur lui, nous verrons ce qui est possible », a-t-il expliqué.

Rien n’est gravé dans le marbre, mais c’est un pas énorme, et je suis tellement reconnaissant qu’ils envisagent même de le faire!

Merci beaucoup pour toute votre aide. S’il vous plaît, ne lâchez pas maintenant. ❤️ pic.twitter.com/ojQlGlo4x7 – Raven Ash (@Pyo_Desu) 5 septembre 2020

Le VI Elder Scrolls est déjà en développement, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir y jouer. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles à son sujet.