Dire que Fallout 76 a connu un lancement turbulent peut être un euphémisme pour 2018. Le jeu de Bethesda est sorti avec une proposition très différente de l’habituelle Fallout, axé sur le MMO et la survie, sans PNJ ni structure narrative traditionnelle, et avec une finition technique qui peut être améliorée. Une accumulation de choses qui a provoqué les critiques de nombreux joueurs. Et maintenant, Todd Howard Il a parlé de l’expérience générale que ce développement a apporté au studio.

Sans aucun doute, nous avons déçu beaucoup de gens Todd HowardDans une interview accordée à Games Industry, le célèbre développeur Bethesda parle du défi de développer un Fallout qui a mis l’histoire et le monde entre les mains des joueurs, et surtout, transmettre correctement cette approche. Quelque chose dans lequel il admet avoir échoué: “L’histoire et les missions n’ont été introduites que bien dans le projet, et Je pense que nos designers ont fait un excellent travail avoir un bras attaché derrière son dos, en essayant de raconter des histoires à travers des holotapes, des terminaux et autres. “

Nous voulions faire quelque chose de différent, mais le public ne veut pas toujours quelque chose de différent Todd Howard“Bien que les aspects de survie correspondent bien à de nombreuses personnes, nous avons très vite reconnu que le jeu n’a pas vraiment offert à notre public ce qu’il voulait, et qu’ils ont été vraiment déçus par ce que nous avons offert à la sortie “, déclare Howard, ajoutant ce qui suit:Sans aucun doute, nous avons déçu de nombreuses personnes«Le problème, dit le designer, c’est qu’ils ont essayé de faire quelque chose de différent avec la série Fallout alors que les gens ne s’y intéressaient tout simplement pas.

“Nous voulions faire quelque chose de différentMais le public ne veut pas toujours quelque chose de différent. Et ce n’est pas sa faute, c’est tout à fait compréhensible. je pense peut etre nous avons fait un mauvais travail de diffusion à quel point ce serait différent [el juego]”reconnaît le créateur. Au fil du temps, Bethesda a progressivement amélioré la proposition de Fallout 76, en l’élargissant avec du contenu tel que la mise à jour de Wastelanders, qui ont contribué à rendre le jeu une meilleure expérience.

Sans cette communauté là-bas, je ne sais pas si nous serions arrivés là où nous sommes Todd Howard“À la fin, malgré les problèmes Et d’après les critiques bien méritées que nous avons reçues, il y avait beaucoup de gens qui jouaient. Pas au niveau d’un Fallout traditionnel, mais million de personnes cela nous a montré qu’il y avait quelque chose ici, alors nous avons continué. Je suis incroyablement fier de l’équipe qui a travaillé sur le jeu et qui l’a amélioré mois après mois […] Sans cette communauté là-bas cela fait de ce jeu le sien, et qu’il croyait vraiment en nous, je ne sais pas si nous sommes arrivés là où nous en sommes. “

En fin de compte, Todd Howard considère Fallout 76 comme une expérience positive pour le studio, et reconnaît que ce n’est peut-être pas sa dernière proposition de style à l’avenir: «Dans l’ensemble, ce fut une expérience positive pour nous. Cela nous a rendus bien meilleurs en tant que développeurs, soyez beaucoup plus connecté avec notre communauté. Alors Je ne peux pas dire que ça va être une chose unique«Nous vous rappelons que Fallout 76 a récemment été mis à jour avec l’arrivée de la Confrérie de l’acier dans les Appalaches, au cas où vous voudriez retourner sur leurs terres.

