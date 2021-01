La nouvelle extension du MMORPG devait être présentée un jour après l’investiture présidentielle aux États-Unis.

Si vous vous attendiez à connaître la nouvelle extension de The Elder Scrolls Online d’ici une semaine, mauvaise nouvelle. Bethesda a reporté l’événement de lancement de The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion pendant cinq jours, afin de ne pas coïncider avec le inauguration de Joe Biden en tant que président des États-Unis. Le candidat démocrate prendra ses fonctions le 20 janvier, tandis que la présentation du contenu il était daté du 21.

Par le biais des médias sociaux, Bethesda informe les joueurs du changement de dates lors de la présentation Gates of Oblivion: “Parce que le jour de l’investiture aux États-Unis tombe le 20 janvier, nous reportons l’événement de lancement mondial TESO Gates of Oblivion le jeudi 21 janvier au mardi 26“, informe la société, qui indique que l’événement débutera à 23h00 (heure de la péninsule espagnole) / 16h00 (heure du CDMX). Bien que l’investiture n’affecte que les utilisateurs américains, la société rappelle que de nombreux de ses ouvriers résider à Washington DC, comme raison du changement.

Comme prévu, la présentation sera diffusé via la chaîne officielle Bethesda sur Twitch, et sera suivi par Matt Firor, directeur de ZeniMax Online Studios, ainsi que celui de Pete Hines, Bethesda vice-président du marketing. Le directeur créatif du jeu sera également présent, Rich Lambert, avec d’autres membres de l’équipe de développement, pour présenter le “nouveaux mondes, Challenges, Systems and Adventures “de Gates of Oblivion arrivera dans le jeu en 2021.

Un début d’année L’un des plus occupés pour la société nord-américaine, après avoir appris cette semaine que Bethesda travaille sur un nouveau jeu Indiana Jones, et en attendant la finalisation de l’achat de ZeniMax par Microsoft en 2021. Si vous ne l’avez toujours pas fait Après avoir testé la dernière extension ESO, qui ramène les joueurs à Skyrim, n’hésitez pas à consulter notre revue de The Elder Scrolls Online: Greymoor.

En savoir plus: The Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion, Expansion, États-Unis, Joe Biden, Bethesda et Zenimax Online.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');