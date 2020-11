Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bethesda travaille sur Steel Dawn, la prochaine grande mise à jour de Fallout 76. Nous avons récemment découvert une partie du contenu en cours d’acheminement vers le jeu, comme l’arrivée de la Brotherhood of Steel, une faction populaire connue de tous les fans de la franchise.

Si vous êtes enthousiasmé par toutes les nouvelles, vous serez heureux d’apprendre que la société a publié une nouvelle bande-annonce pour Steel Dawn aujourd’hui. En plus d’en savoir un peu plus sur les ajouts de l’extension, sa date de sortie a également été confirmée.

Trouver: Pete Hines justifie l’existence de Fallout 76, mais reconnaît ses erreurs

Fallout 76: Steel Dawn fera ses débuts dans quelques semaines

Bethesda tiendra parole, car Fallout 76: Steel Dawn sera lancé cette année. Le contenu sera disponible pour toute la communauté du jeu à partir du 1er décembre, à la fois sur consoles et PC.

L’étude a clairement montré que Steel Dawn sera le premier chapitre avec des missions liées à la Confrérie de l’Acier. Les joueurs pourront interagir avec de nouveaux personnages non jouables et accomplir des tâches spéciales.

De plus, il sera possible de visiter plus d’endroits et de revivre certains événements saisonniers. Bethesda célébrera demain, le 12 novembre, le deuxième anniversaire du jeu, alors préparez un stream pour montrer une partie de Steel Dawn.

Plus tard, le 19 novembre, la société partagera une série de vidéos sur la nouvelle tradition qui sera vue avec l’arrivée de la mise à jour. Ce sera le 15 décembre que la saison 3 du jeu débutera officiellement. Voici la nouvelle bande-annonce et une image avec la feuille de route:

«Leila Rahmani et ses troupes sont venues de Californie pour établir un nouveau chapitre dans les Appalaches. Travaillez avec ou contre les autres factions pour réussir », lit-on dans la description officielle de Steel Dawn.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Facebook confond le groupe Fallout 76 et supprime tout son contenu

Fallout 76 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Regardez ce lien pour toutes les nouvelles liées au titre Bethesda.