De nombreux joueurs montrent leur grande inquiétude face au manque d’informations sur Beyond Good and Evil 2, œuvre qui attendait sa grande première en 2019 et qui, à ce jour, n’a montré aucune intention de lancement. Mais cette inquiétude est allée un peu plus loin lorsque le mois dernier, Michel Ancel a confirmé qu’il abandonnerait le développement des jeux vidéo et, par conséquent, abandonnerait le projet.

Heureusement, compte tenu de l’inquiétude des joueurs, l’étude voulait répondre avant les mentions d’éventuels problèmes d’annulation ou de développement indiquant que non seulement ça se passe bien, mais que le projet avance à un très bon rythme. Bien sûr, malgré le bon esprit manifesté par l’étude, pour le moment il ne semble pas y avoir une intention de confirmer une date de sortie proche.

Au-delà du bien et du mal 2 | Ubisoft

Bien sûr, rien n’empêche l’étude d’être fière lorsqu’elle indique qu’il y aura un film basé sur cet univers surprenant, même si pour le moment il faudra continuer à attendre pour entendre les deux options. Surtout, il semble que pour tester cette proposition intéressante, nous devrons continuer à attendre la société montre un nouveau gameplay.

Après tout, Beyond Good and Evil a parlé de sa suite en 2017, date à laquelle une présentation vraiment incroyable a été faite qui a laissé les joueurs sans voix. Mais depuis lors, nous n’avons vu que de petits indices de ce qui pourrait arriver, des designs et très peu de scènes de jeu. Que pouvons-nous attendre de cette proposition? Seul le temps nous le dira.