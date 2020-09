Michel Ancel Il est l’une des figures les plus représentatives de l’industrie du jeu vidéo. On ne parle ni plus ni moins que du créateur de Rayman, père d’œuvres aussi connu que Au-delà du bien et du mal. Une carrière qui a duré 30 ans dans le secteur et qui touche à sa fin, comme l’a annoncé le créateur via son compte personnel sur Instagram.

«Aujourd’hui est un jour très spécial pour moi. Après plus de 30 ans, J’ai décidé d’arrêter de travailler sur les jeux vidéo, et me consacrer pleinement à ma deuxième passion: la faune! », explique Michel à travers le post sur le réseau social. «Mon nouveau projet se déroulera dans le monde réel et consiste en une réserve naturelle de faune dédiée à l’éducation, aux amoureux de la nature et… aux animaux sauvages», a-t-il conclu.

Les deux projets les plus importants et récents sur lesquels Michel Ancel a travaillé sont Wild et avec une mention spéciale à Au-delà du bien et du mal 2. À cet égard, la création a été très positive à ce sujet, s’assurant que les deux jeux se déroulent comme prévu. «N’ayez crainte, depuis de nombreux mois les équipes sont autonomes et les projets avancent très bien. Il y a de belles choses à voir dans peu de temps », ajoute Michel.