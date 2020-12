À partir de l’étude, ils affirment qu’ils sont devenus friands du personnage après les mèmes et qu’ils feront divers dessins pour les Brutes.

L’une des nouvelles les plus importantes de la semaine a été la confirmation du retard de Halo Infinite, qui arrivera enfin à l’automne 2021, un an plus tard que prévu initialement. Cela allait être l’un des jeux de lancement Xbox Series X et S, mais depuis 343 Industries Ils ont choisi de retarder indéfiniment pour suivre.

Maintenant, en plus de connaître la fenêtre de lancement et qu’il n’y aura pas de micropaiements injustes, la mise à jour de développement a donné des détails plus intéressants sur le jeu. Et à propos de qui était le protagoniste inattendu lorsque le jeu a montré son gameplay pendant le Xbox à l’intérieur l’été dernier. Oui, on parle de Craig the Brute, qui a été mentionné de 343 Industries, pour justifier son statut, qui était coupable d’innombrables mèmes sur le net.

Ils prétendent aimer Craig, mais admettent également avoir ajouté de la variété à la conception du jeu des Brutes.Neill Harrison, directeur artistique de 343 Industries, indique que “l’animation faciale des PNJ n’a pas été entièrement mise en œuvre dans la version présentée, c’est pourquoi il avait l’air si inexpressifCela indique également que «le pauvre Craig n’a jamais eu l’intention d’être vu dans cet état, ce qui n’est pas évident pendant le match. Ce n’est que plus tard, dans le gros plan figé de son seul mauvais moment, que la légende de Craig est apparue et est née. “

Comment pourrait-il en être autrement, souligne la créatrice que ces mois-ci, on travaille davantage sur la fidélité du matériau et même sur l’ajout de plus de variété aux visages des Brutes. “Même si nous en sommes venus à aimer notre cher vieux CraigIl subit certainement une cure de jouvence importante. »De plus, dit-il, ils veulent ajouter des coiffures et des barbes sur d’autres personnages et des améliorations à certains modèles comme l’armure spartiate montrée dans les nouvelles images.

Si vous ne vous souvenez pas du gameplay de Halo Infinite discord, nous l’analyserons dans le rapport suivant.

En savoir plus: Halo Infinite.

