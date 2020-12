La suite de Super Meat Boy a une exclusivité temporaire d’un an avec Epic Games sur PC.

Les fans de la jeux de plateforme d’action ont de la chance car très bientôt l’un des titres les plus attendus de la panorama indépendant. Viande d’équipe a enfin annoncé la date de sortie de Super Meat Boy Forever, qui arrivera très prochainement sur PC et ne le fera qu’à l’Epic Games Store, un magasin avec lequel il a une année d’exclusivité temporaire.

Je voulais reconstruire Meat Boy à partir de zéro et offrir une toute nouvelle expérience Tommy RefenesSuper Meat Boy Forever est sorti 23 décembre sur Epic Games Store et le studio a publié le remorque de lancement pour célébrer l’annonce de la date de sortie du jeu vidéo. Le titre a un coût de 15,99 euros, mais un 10% de réduction Si vous réservez le jeu, donc maintenant et même quelques instants avant sa sortie, le jeu coûte 14,39 euros.

La sortie du titre est un moment important pour Team Meat, qui pourra enfin sortir un jeu initialement prévu pour le premier semestre 2019. “Super Meat Boy a été un grand succès qui Je change ma vie pour toujours et les gens réclamaient une suite depuis des années. […] Je voulais reconstruire Meat Boy à partir de zéro, d’une manière qui offrait un expérience complètement nouvelle […]”, a commenté Tommy Refenes, co-fondateur et programmeur de Team Meat.

Cette suite attendue par les fans présente Pépite, le fils de Meat Boy et Bandage Girl. En fait, l’intrigue du jeu commence à partir de enlèvement de la petite pépite par le Dr Fetus. C’est alors que Meat Boy et Bandage Girl, ainsi que de nouveaux personnages, sautent à la rescousse du fils et affrontent de nouveaux dangers dans un jeu qui promet d’être si addictif comme l’original.

“Je sais que Super Meat Boy Forever a pris une éternité à faire, mais nous sommes sûrs L’attente en valait la peine“, a assuré Refenes. Outre le lancement de ce titre, restez très attentif dans Epic Games Store dans les prochaines semaines, car depuis 17 décembre le magasin offrira un jeu gratuit tous les jours pendant quinze jours consécutifs.

Plus d’informations sur: Super Meat Boy Forever, PC, Team Meat, Epic Games Store et date de sortie.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');