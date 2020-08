Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous avons de mauvaises nouvelles pour les joueurs qui jouent à Pokémon GO sur un appareil mobile qui existe depuis plusieurs années. Ce qui se passe, c’est que le jeu ne sera plus compatible avec certains modèles de smartphones.

Sur Twitter, Niantic a signalé qu’une mise à jour qui arrivera en octobre marquera la fin de la prise en charge de Pokémon GO sur les appareils équipés d’Android 5, iOS 10 et iOS 11. Par conséquent, les utilisateurs qui utilisent ces systèmes d’exploitation doivent la mettre à jour pour continuer à avoir accès au jeu.

Ce n’est pas tout, puisque Pokémon GO n’aura plus de support sur iPhone 5s et iPhone 6. Ainsi, ceux qui possèdent ces modèles d’iPhone devront passer à un modèle de smartphone plus récent afin de continuer leur expérience de formation.

«Dans la prochaine mise à jour d’octobre, Pokémon GO ne sera plus compatible avec Android 5, iOS 10 et iOS 11, ainsi qu’avec les iPhone 5s et 6. Les entraîneurs dont les appareils ne sont pas spécifiquement inclus dans la liste ne seront pas affectés et n’auront pas à agissez là-dessus », a expliqué Niantic.

Et vous, cette nouvelle vous affectera-t-elle? Dites le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu mobile populaire en visitant notre minisite dédié.