Red Dead Online, le composant multijoueur de Red Dead Redemption 2, sera bientôt accessible à davantage de personnes. Le fait est que Rockstar Games publiera une version autonome de leur expérience en ligne. Avec cela, vous n’aurez plus besoin d’avoir une copie de Red Dead Redemption 2 pour y accéder.

Par une déclaration, Rockstar Games a annoncé qu’à partir du 1er décembre, une version individuelle de Red Dead Online sera disponible. Ce jeu est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam, Rockstar Games Launcher et Epic Games Store). Gardez à l’esprit que vous pouvez en profiter sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité.

Ainsi, tous les joueurs possédant l’une des plates-formes susmentionnées auront la possibilité de profiter de tout le contenu présent et futur de Red Dead Online. De cette façon, ils auront l’occasion de se joindre à la fête sans trop dépenser.

Red Dead Online ne sera pas gratuit

Maintenant, il est important de préciser que la version individuelle de Red Dead Online ne sera pas gratuite. En fait, vous devrez payer pour que ce soit le vôtre. Bien sûr, son prix sera bien inférieur à celui du jeu de base.

Le fait est que Red Dead Online sera en vente au prix de lancement de 4,99 USD. Ceci est une promotion qui vous permettra de l’obtenir avec une réduction de 75%. Il est à noter que cette promotion sera disponible jusqu’au 21 février 2021.

