Après de nombreuses années de développement et quelques retards, le jeu Experiment101 date son arrivée.

Cela semblait impossible ou même qu’il allait être annulé. Mais finalement, après de nombreuses années de développement, Biomutant a déjà une date de sortie. Le jeu Experiment101 sera disponible prochainement 25 mai sur PS4, Xbox One et PC, comme ils l’ont confirmé sur le compte officiel du jeu.

Annoncé en 2017, THQ Nordic a attiré l’attention du monde avec Biomutant, un Aventure d’action-RPG avec un raton laveur vous avez dû affronter de nombreux ennemis dans des environnements ouverts et colorés. Sa mise en scène a captivé, mais des mois ont passé et il n’y avait aucune nouvelle à ce sujet. Il a même été spéculé avec un annulation définitiveSurtout après avoir regardé les années passer et le studio n’a même pas mis à jour l’état du jeu avec de nouvelles vidéos ou images. Maintenant, nous savons que, dans quelques mois, il arrivera dans les magasins

Il y avait des spéculations avec une annulation définitive du projetIl y a quelques semaines, nous vous avons parlé de l’incertitude avec la date de sortie de Biomutant. Il était prévu pour fin 2020, mais l’année passa et THQ ne s’exprima pas. Il a été encadré dans l’exercice en cours de la société, qui s’est terminé le 31 mars; bien que les représentants de l’entreprise aient déclaré récemment qu’il n’arriverait pas avant avril. Et il en sera ainsi, il vous suffira d’attendre un peu plus longtemps et le 25 mai Nous saurons s’il répond aux attentes; ou si un développement aussi long a conduit à des problèmes.

Le jeu nous mettra dans un monde ouvert à la troisième personne, prenant le contrôle d’un raton laveur qui attaque les ennemis avec une épée, mais aussi il a des pouvoirs mutants et un arsenal complet pour que le développement soit varié. Son système de progression permettra également l’inclusion de nouvelles capacités, telles que des ailes pour voler ou des membres robotiques, ainsi que la possibilité d’utiliser divers véhicules, tels que des animaux, des méchas ou des parapentes. En plus des êtres anthropomorphes dotés de compétences en armes, il possède également un cadre post-apocalyptique dans lequel divers endroits seront visités tout au long de l’aventure.

Il y a quelques mois, nous vous disions pourquoi Biomutant a tout pour être une proposition d’Action RPG à prendre en compte.

