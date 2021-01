Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

THQ Nordic est une grande entreprise qui a un grand nombre de projets en cours. L’un des plus importants est certainement Biomutant. Ce titre de RPG a été annoncé dans le lointain 2017 et avait commencé 2021 sans nouvelles de sa première. C’est pourquoi les fans étaient heureux de recevoir les commentaires dans lesquels le président de THQ Nordic a révélé que Biomutant arriverait avant avril prochain. Cependant, il semble qu’il y ait eu une erreur et que les joueurs devront attendre encore plus longtemps.

Nous vous avons récemment dit que dans une interview de GamesIndustry.biz avec le président de THQ Nordic, Klemens Kreuzer, il a été rapporté que parmi les jeux distribués par cette société qui arriveraient au premier trimestre 2021, il y avait Biomutant.

GamesIndustry.biz a mentionné qu’après la publication de l’article, THQ Nordic les a contactés pour préciser que le titre ne fera pas ses débuts avant la fin de cet exercice, mais qu’il a des débuts prévus pour le prochain, qui débutera en avril prochain.

Pour mémoire: cet article indiquait précédemment que Biomutant devrait sortir au premier trimestre 2021. THQ Nordic a tendu la main et a précisé que le jeu est en fait prévu pour son prochain exercice, qui commence en avril. https://t.co/43ETgXOhgC – GamesIndustry (@GIBiz) 8 janvier 2021

Biomutant pourrait faire ses débuts jusqu’en 2022

Jusqu’à présent, le développeur 101 Experiment et le distributeur THQ Nordic n’ont pas révélé plus de détails sur le jeu, encore moins une date de sortie, il semblait donc étrange qu’il ait fait ses débuts avant avril 2021.

Les joueurs devront donc attendre encore plus longtemps, mais la bonne nouvelle est qu’il y a maintenant une nouvelle fenêtre de publication; La mauvaise nouvelle est que la période court jusqu’en mars 2022, il est donc possible que le RPG attendu arrive sur le marché jusqu’à l’année suivante. Cependant, nous vous rappelons que le jeu est toujours en développement et que nous l’avons appris mi-2020, lorsque l’étude en charge de son développement a partagé un gameplay étendu dans lequel vous pouvez voir l’ampleur du système RPG.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Vous attendiez-vous à pouvoir jouer à Biomutant avant avril? Dites le nous dans les commentaires.

Biomutant n’a pas encore de date de sortie, mais il devrait être prêt avant avril 2022 et arriver sur PlayStation 4, Xbox One et PC. De même, il est possible qu’il atteigne également PlayStation 5 ou Xbox Series X | S, mais on ne sait pas s’il le fera grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce RPG si vous visitez cette page.

