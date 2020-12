De nombreux joueurs sont impatients d’avoir de bonnes nouvelles concernant le Proposition Bioshock 4, qui est assez longue et pratiquement gardée secrète. En fait, nous ne savons rien d’autre que la confirmation de son développement par Chambre de nuage. Bien sûr, heureusement, les offres d’emploi viennent apporter un peu plus de lumière sur le sujet.

C’est grâce à un fil Twitter à travers lequel nous avons pu en apprendre un peu plus sur le travail du studio. En fait, il est mentionné que ils recherchent des employés de profils différents. Parmi eux, ils recherchent des concepteurs de systèmes ou des programmeurs d’intelligence artificielle, à la recherche d’eux pour pouvoir se plonger dans un système de dialogue complet qui pourrait offrir aux joueurs diverses options de dialogue.

Bien sûr, ce n’est pas la seule partie importante de ce grand projet, mais il y a des discussions que les joueurs peuvent également apprécier un monde bac à sable émergent, un aspect qui cadrerait très bien avec le fait que les dialogues peuvent avoir un grand poids dans l’histoire. Bien sûr, pour le moment, il faudra attendre que l’entreprise partage des détails plus intéressants sur son projet ambitieux.

Bien sûr, nous nous souvenons qu’il existe une manière très spéciale de profiter des titres précédents de la société. Et c’est qu’un complet avec tous les titres a été publié qui garantit que les joueurs profitent de la meilleure expérience possible. Tous ça disponible sur PC et consoles, c’est donc une occasion parfaite pour les joueurs d’avoir la meilleure expérience possible.