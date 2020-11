Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le samedi 7 novembre, BioWare a célébré avec les fans de Mass Effect le jour N7, un événement qui commémore la franchise. Dans le cadre de ces célébrations, la développeur a fait des annonces de jeux vidéo, mais la bonne nouvelle ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle a également dévoilé des collaborations pour lancer d’incroyables produits limités que tout fan de la série voudra avoir.

Pour commencer, nous vous disons que BioWare collaborera avec Dark Horse pour lancer une série d’objets de collection de la franchise. Le plus frappant est sans aucun doute une réplique de 14 pouces de haut du navire Normandy SR-1 Alliance qui comportera une base et un certificat d’authenticité. La statue est au prix de 249,99 $ US, mais si vous voulez l’acheter, vous devez vous dépêcher, car seulement 500 unités seront produites et elle commencera à être expédiée à partir d’août 2021.

Le deuxième objet de collection est un ensemble de 4 lithographies (8 × 12 pouces dans les portefeuilles) de Liara T’Soni, The Illusive Man, Aria T’Loka et Garrus Vakarian de la série de bandes dessinées Dark Horse Mass Effect et l’art sera dirigé par récit de l’artiste Matt Taylor. En outre, ce produit comprendra un code pour télécharger la collection de bandes dessinées Dark Horse, qui se compose de 784 pages. Il n’y aura que 250 paquets de 4 lithographies et chacun est vendu 125 $ USD. Il devrait commencer à être expédié entre décembre 2020 et janvier 2021.

Le dernier produit est un serre-livres en forme des emblèmes Paragon et Renegade. Il n’y a que 1000 ensembles et chacun coûte 99,99 USD. Les expéditions commenceront entre juin et août 2021. Au moment de la rédaction de la note, tous les produits étaient disponibles.

Dans le cas où vous l’avez manqué: BioWare travaille déjà sur un nouveau Mass Effect et sera en charge des créations originales de la série.

Vous pouvez décorer votre PC avec une armoire Mass Effect

Les surprises ne se sont pas arrêtées là, car BioWare s’est également associé au fabricant de boîtiers PC NZXT pour lancer un boîtier PC H510i en édition limitée, qui sera inspiré de l’armure cinétique du commandant Shepard. sur le devant, il arborera le logo N7, emblématique de la série.

D’un côté, l’intérieur sera couvert tandis que le côté opposé dévoilera les composants de l’équipement grâce à un panneau en verre trempé. En outre, sur le côté, il aura un ornement qui affichera le logo Paragon ou Renegade.

Ces caisses sont limitées car seulement 500 unités seront produites. Au moment de la rédaction de la note, ils sont toujours disponibles dans la boutique officielle NZXT et chacun est vendu 199,99 $ USD.

Nous vous laissons avec une galerie de tous les produits qui ont été annoncés pour commémorer la franchise ci-dessous.

Objets commémoratifs Mass Effect

Qu’avez-vous pensé de la marchandise Mass Effect? Y a-t-il un produit qui vous intéresse? Dites le nous dans les commentaires.

BioWare a Mass Effect: Legendary Edition en développement, un titre qui comprend les 3 premiers jeux remasterisés de la série, qui arriveront au printemps 2021. Le développeur a également confirmé qu’une nouvelle tranche de la série est déjà en début de développement. Vous pouvez trouver plus d’informations sur Mass Effect en visitant cette page.

