Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Mass Effect est devenu une franchise très appréciée dès ses débuts dans le lointain 2007 grâce à la bonne expérience de jeu de tir qu’elle offrait, mélangée à des mécanismes de RPG qui ont permis au développement du personnage à un tel degré de forger des relations émotionnelles avec d’autres PNJ. Cette fonctionnalité a même permis une romance non hétérosexuelle et a causé tant de controverse avec un média américain qu’elle a poussé BioWare à supprimer cette option dans Mass Effect 2.

Parmi les fonctionnalités que Mass Effect a présentées et que les fans ont appréciées, c’est qu’ils pouvaient personnaliser leur aventure, car le jeu donnait la possibilité de choisir entre une version féminine ou masculine du commandant Shepard, ainsi que de faire des romances avec différents personnages.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei.

Précisément, l’une de ces options de romance impliquait Liara, une extraterrestre qui, bien qu’elle appartienne à une espèce qui ne présente qu’un seul sexe, son sexe est féminin et cela suffisait pour être classée comme une romance gay, homosexuelle ou du moins non hétérosexuelle. Cela était apparemment très mal vu à l’époque – malgré le fait qu’il s’agissait d’un jeu vidéo – car le réseau Fox News a suscité la controverse après la publication d’un rapport sur la représentation sexuelle dans Mass Effect.

Ainsi, Mass Effect était en pleine polémique et aujourd’hui dans une interview de The Gamer avec Brian Kindregan, en charge du scénario de Mass Effect 2, il a été révélé que les répercussions étaient si grandes qu’elles ont amené BioWare à modifier sa vision créative dans la suite. .

Une controverse a poussé BioWare à éliminer les options de Mass Effect 2

Plus précisément, Kindregan a mentionné que les options de romance étaient limitées en raison de la controverse, car un personnage pansexuel ne devait avoir que des options de romance avec le commandant masculin Shepard, ce qui était étrange pour les joueurs, car dans l’aventure Jack elle a fait allusion à sa pansexualité, ayant des rencontres amoureuses avec des personnages non masculins.

Selon le créateur, le personnage affecté était Jack, une femme de race humaine. Étant pansexuel, ce personnage se sentirait sexuel, romantique ou émotionnel envers les hommes et les femmes, c’est-à-dire quel que soit leur sexe. Jack a été pansexuel pendant une grande partie du développement, mais à un stade avancé, les options de romance avec une Shepard ont été écartées afin d’empêcher sa communauté d’être critiquée et impliquée dans une situation comme celle qui s’est produite avec Liara; En d’autres termes, les critiques de Fox News ont fini par influencer le jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: BioWare travaille déjà sur le nouveau Mass Effect, avec des créations originales, et présentera le retour de Liara.

“Mass Effect avait été très fortement et injustement critiqué aux États-Unis par Fox News, qui en son temps … peut-être plus de gens dans le monde pensaient qu’il y avait un lien entre la réalité et ce qui est discuté sur Fox News”, a attaqué Kindregan. «L’équipe de développement de Mass Effect 2 était une équipe très avant-gardiste et ouverte d’esprit, mais je pense qu’il y avait une préoccupation majeure quant à savoir si [el primer] Mass Effect, qui était seulement dans une relation gay, Liara – qui n’était pas techniquement gay sur le papier parce qu’elle était plutôt unisexuée – je pense que si cela avait provoqué une controverse, Mass Effect devait être un peu plus prudent. ” .

Heureusement, la liberté créative a prévalu après les événements de Mass Effect 2, car dans Mass Effect 3, la vision créative a été respectée et les options de romance sont devenues encore plus importantes.

«J’ai travaillé avec des développeurs lesbiennes qui m’ont dit: ‘Pourquoi Jack ne s’intéresse-t-il pas à moi?’ Et je dois leur dire: «Je suis désolé, c’est en partie de ma faute». Mais je soutiens toujours la question de la garder avec une histoire plus variée. Peut-être qu’un jour, Jack sera dépeint comme du pain », a déclaré Kindregan.

Que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que BioWare a eu raison de changer sa décision créative dans Mass Effect 2? Dites le nous dans les commentaires.

Dans le cas où vous ne connaissez pas Jack et les autres personnages de Mass Effect parce que vous n’avez pas eu l’occasion de jouer à cette série à leur époque, nous avons de très bonnes nouvelles pour vous, car très bientôt les 3 premiers jeux de la franchise arriveront sur consoles modernes et PC avec Mass Effect: Legendary Edition, une édition remasterisée.

Mass Effect: Legendary Edition fera ses débuts au printemps de cette année sur PlayStation 4, Xbox One, PC et sera également jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à la franchise BioWare en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source