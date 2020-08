Bitkraft Ventures a levé 165 millions de dollars pour son fonds, soit 40 millions de dollars de plus que l’objectif initial.

BITKRAFT est un fonds de capital-risque qui se concentre sur les jeux, les sports électroniques et les médias interactifs. Ils ont commencé le financement pré-amorçage en 2017 et ont depuis constitué un réseau de plus de 50 entreprises. Les commanditaires du fonds Bitkraft comprennent Carolwood, le family office de Bruce Karsh; Declaration Partners, la société d’investissement adossée au family office de David Rubenstein; JS Capital, la société d’investissement de Jonathan Soros; ainsi que des investisseurs corporatifs tels qu’Adidas, WPP, Advance et Logitech.

Une nouvelle aventure dans le jeu

Jen Hilgers, partenaire fondateur de BITKRAFT Ventures, a déclaré: «Nous sommes reconnaissants à nos investisseurs pour leur confiance dans la capacité de notre équipe à identifier les talents, les tendances et les opportunités dans le domaine du jeu et de l’esport. Chez BITKRAFT, nous ne soutenons pas seulement les entrepreneurs avant-gardistes avec du capital, mais nous fournissons également de l’expérience, des ressources et notre réseau mondial. Alors que nous vivons une période difficile, notre industrie connaît de forts vents favorables et des opportunités sans précédent. Il n’y a pas de meilleur moment pour BITKRAFT pour investir. »

Jen Hilgers était l’ancien PDG et fondateur d’ESL, une importante organisation de sport électronique qui accueille les plus grands événements CS: GO du monde.

Le jeu est en constante croissance et en évolution, émergeant sur des marchés plus traditionnels que jamais. La nouvelle croissance a apporté encore plus d’innovation dans la façon dont le jeu peut devenir rentable et innovant. Initialement, la société d’investissement s’est concentrée sur les studios de jeux tels que Playable Worlds et les jeux Manticore, mais s’est depuis développée. BITKRAFT Ventures a dirigé le tour de financement de série A pour une société nommée Gamezop, qui a accumulé 4,3 millions de dollars d’investissement. Gamezop se concentre sur l’intégration de jeux HTML5 dans les navigateurs Web et les applications mobiles pour améliorer l’engagement et générer des revenus publicitaires.

Le PDG et co-fondateur de Gamezop, Yashash Agarwal, a expliqué que «les jeux intégrés sont développés sur HTML5 et fonctionnent de manière transparente dans des applications qui intègrent notre plate-forme de jeux. Le processus de réflexion consistait à ajouter une valeur tangible pour toutes les parties prenantes du modèle: nos applications partenaires voient un bond de 40% du temps d’engagement après nous avoir ajoutées. De plus, nous partageons 50% des revenus que nous réalisons avec eux. Pour nous, cela signifie s’appuyer sur le réseau de distribution de nos applications partenaires et acquérir des utilisateurs sans aucune dépense. »

Les entreprises apportent un soutien financier aux sociétés de jeux émergentes, ne validant que ce que les joueurs savent depuis longtemps. Le jeu est une industrie de 160 milliards de dollars qui a transcendé l’image des sous-sols viciés et d’une mauvaise hygiène. Des entreprises telles que BITKRAFT permettent aux petites organisations et aux entreprises de concrétiser leurs idées.