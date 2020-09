La société de jeux sud-coréenne Pearl Abyss, Black Desert Online, a réalisé à ce jour 1,7 milliard de dollars de revenus.

Le titre a rapporté 700 millions de dollars depuis avril de l’année dernière, lorsque la firme a annoncé que le MMO avait dépassé la barre des 1 milliard de dollars. Black Desert Online a été publié à l’origine en 2015 et compte 40 millions d’utilisateurs de plus de 150 pays.

L’Amérique du Nord et l’Europe sont à l’origine de 40% des revenus du MMO, tandis que 26% des liquidités proviennent de Corée du Sud. Les 34 pour cent restants viennent du reste de l’Asie.

« C’est incroyable de penser que le voyage de Pearl Abyss a commencé il y a dix ans. Le temps passe vite quand on s’amuse », a déclaré Robin Jung, PDG de Pearl Abyss.

«Nous avons atteint des sommets vertigineux et continuons de nous efforcer de créer les meilleurs jeux du monde. L’un des aspects clés de notre succès a été la création de notre moteur de jeu en interne. Cette technologie nous a permis de faire évoluer rapidement des titres comme Black Desert sur plusieurs énormes plates-formes, tout en offrant du nouveau contenu et des expériences passionnantes à nos joueurs. Voici encore de nombreuses années à venir. «

Pearl Abyss a acheté le fabricant Eve Online CCP pour 425 millions de dollars en septembre 2018.











