Bien que le démarrage d’une nouvelle génération de consoles soit généralement lent dans de nombreux cas, tout indique que pour PlayStation 5 et Xbox Series X tout sera différent, du moins en ce qui concerne Call of Duty: Black Ops Cold War, poids lourd de la Lancée le 13 novembre, la franchise exploitera immédiatement la puissance du nouveau matériel de Sony et Microsoft.

Aujourd’hui, la journée a été consacrée à la présentation de Call of Duty: Black Ops Cold War et à tous les détails officiels qui ont été publiés quelques mois après ce nouvel opus, suite directe du célèbre Call of Duty: Black Ops, atteint le marché couvrant la génération actuelle de consoles et celles qui feront leurs débuts cette saison des fêtes. Cela dit, ceux qui envisagent d’acheter une PS5 ou une Xbox Series X dès leur sortie doivent savoir que le nouveau Call of Duty sera un jeu qui brillera sur leurs consoles, comme l’a confirmé l’équipe de développement.

Selon les informations de VentureBeat, Call of Duty: Black Ops Cold War profitera immédiatement de la capacité des nouvelles consoles, ce qui signifie que lorsque vous affichez le jeu dessus, vous obtiendrez une résolution 4K et une action à 120 images par seconde. De la même manière, le jeu s’appuiera sur les disques SSD (SSD) des deux consoles pour dire adieu aux temps de chargement et faire une transition très rapide entre les cinématiques et les moments de gameplay.

En ce qui concerne PlayStation 5, il a été révélé que Call of Duty: Black Ops Cold War utilisera les commandes haptiques du DualSense, il y a donc de grandes attentes pour ce que le contrôleur Sony peut faire en termes d’une expérience plus immersive. Enfin, il a été confirmé que le nouveau Call of Duty aura une attention impressionnante aux détails grâce au lancer de rayons en temps réel, qui sera remarqué dans les effets d’éclairage et d’ombre.

