Au cas où vous auriez manqué le célèbre mème, les joueurs de Call of Duty l’ont recréé dans le dernier opus de la saga.

Cela fait quelques jours que Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible et, au-delà d’une frénétique campagne et un multijoueur long-courrier, se cache dans l’un des œufs de Pâques les plus drôles que nous ayons vus ces derniers mois.

Les utilisateurs se sont souvenus du mème cercueil dans le nouveau Call of DutyVous vous souviendrez sûrement du danse du cercueil, qui a été l’épicentre des mèmes, surtout en début d’année, avec d’innombrables vidéos montrant ce rituel du Ghana, dansant au rythme en portant un cercueil.

Et comme vous pouvez le voir, à Treyarch, ils n’ont pas manqué l’occasion d’honorer ce mème bien connu dans le mode zombies de Black Ops Cold War, avec des morts-vivants qui dansent et portent leur propre cercueil (avec beaucoup de munitions à l’intérieur) à la joie des joueurs.

Vous pouvez développer les informations du jeu dans notre analyse de Call of Duty: Black Ops Cold War, dans laquelle nous approfondissons cette redémarrage spirituel de la saga. Le titre a également été évoqué pour avoir battu des records de ventes et pour l’utilisation des déclencheurs adaptatifs du DualSense avec les armes du jeu.

En savoir plus: Call of Duty Black Ops Cold War, Activision et Humour et jeux vidéo.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');